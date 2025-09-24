CWC Meeting: 'जब किसानों के पास ही पैसा नहीं रहेगा तो वे खरीदेंगे क्या?' GST कट पर बोले भूपेश बघेल
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2934756
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

CWC Meeting: 'जब किसानों के पास ही पैसा नहीं रहेगा तो वे खरीदेंगे क्या?' GST कट पर बोले भूपेश बघेल

Bhupesh Baghel Speech: मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन आज मनरेगा मजदूरों को भी कम भुगतान मिल रहा है. CBI, ED और इंडेपेंडेंट बॉडी का इस्तेमाल व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए की जा रही है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 24, 2025, 12:55 PM IST

Trending Photos

CWC की बैठक
CWC की बैठक

Bhupesh Baghel On CWC Meeting: राजधानी पटना में CWC मीटिंग में कांग्रेस का मंथन जारी है. मीटिंग में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने संबोधन पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. भूपेश बघेल ने GST में हुई कटौती पर भी वार किया. बघेल ने कहा कि देश की आर्थिक हालत मंद पड़ गई है, जो चिंतनीय है. सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन आज मनरेगा मजदूरों को भी कम भुगतान मिल रहा है. प्रधानमंत्री खुशी की बातें करते हैं, नए जीएसटी स्लैब लागू कर रहे हैं, लेकिन जब किसानों के पास ही पैसा नहीं रहेगा तो वे खरीदेंगे क्या? 

भूपेश बघेल ने कहा कि इसी तरह जिस प्रकार युद्धविराम किया गया, उसके बाद कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ. यह विदेश नीति की विफलता है. जिस तरह से ट्रंप ने श्रेय लेने की कोशिश की, वह स्वयं प्रधानमंत्री का ही अपमान है और उसका जवाब भी पीएम न्ही दे पाए. अमेरिका ने पचास प्रतिशत टैरिफ लगाया गया, लेकिन इस पर भी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. CBI, ED और इंडेपेंडेंट बॉडी का इस्तेमाल व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए की जा रही है. ये गलत है.

ये भी पढ़ें- Bihar Election 2025 Live: पटना में CWC की बैठक शुरू, मीटिंग में नहीं पहुंचीं सोनिया-प्रियंका, सम्राट के आवास पर BJP का मंथन

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने संबोधन में SIR को लेकर चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर निशाना साधा. खरगे ने कहा कि महात्मा गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल और डा. अम्बेडकर ने नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया था. आज वह अधिकार छीनने की साजिश रची जा रही है. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज भारत अन्तराष्ट्रीय और राष्ट्रीय, दोनो स्तरों पर एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मुसीबतें नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है. प्रधानमंत्री जिनको “मेरे दोस्त” बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकट में डाल रहे हैं.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bhupesh baghelCWC meeting

Trending news

bhupesh baghel
'जब किसानों के पास ही पैसा नहीं रहेगा तो खरीदेंगे क्या?' GST कट पर बोले भूपेश बघेल
Aamrapali Dubey
माथे पर छोटी बिंदी लगाकर फ्लाइट से दुमका रवाना, आम्रपाली दुबे ने शेयर किया वीडियो
Asaduddin Owaisi
'तेजस्वी हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते तो जनता तय करेगी कि कौन BJP की मदद कर रहा'
CWC meeting
'देश भर में लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही...', CWC बैठक में बोले खरगे
Bihar Police SI Vacancy 2025
बिहार पुलिस में SI पद के लिए निकली बंपर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
Bihar News
NDA की जनसभा से पहले भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, नक्सलियों का मंसूबा फेल
Jharkhand news
Jharkhand: बिशुनपुर के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 3 माओवादी ढेर
Bhojpuri news
हसीना को गोद में बैठा जमकर नाचे खेसारी! डबल मीनिंग गाने ने गर्दा उड़ा दिया
Begusarai News
प्रेमी संग संबंध बनाने में बांधा बन रहा था पति, एक बच्चे की मां ने करवा दी हत्या
Bihar News
पटना में किसके लिए जमा हो रहे थे हथियार? पुलिस ने दबोचा आर्म्स सप्लायर,हुआ ये खुलासा
;