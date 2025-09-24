CWC Meeting: 'जब किसानों के पास ही पैसा नहीं रहेगा तो वे खरीदेंगे क्या?' GST कट पर बोले भूपेश बघेल

Bhupesh Baghel Speech: मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन आज मनरेगा मजदूरों को भी कम भुगतान मिल रहा है. CBI, ED और इंडेपेंडेंट बॉडी का इस्तेमाल व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए की जा रही है.
Bhupesh Baghel On CWC Meeting: राजधानी पटना में CWC मीटिंग में कांग्रेस का मंथन जारी है. मीटिंग में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने संबोधन पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. भूपेश बघेल ने GST में हुई कटौती पर भी वार किया. बघेल ने कहा कि देश की आर्थिक हालत मंद पड़ गई है, जो चिंतनीय है. सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन आज मनरेगा मजदूरों को भी कम भुगतान मिल रहा है. प्रधानमंत्री खुशी की बातें करते हैं, नए जीएसटी स्लैब लागू कर रहे हैं, लेकिन जब किसानों के पास ही पैसा नहीं रहेगा तो वे खरीदेंगे क्या?
भूपेश बघेल ने कहा कि इसी तरह जिस प्रकार युद्धविराम किया गया, उसके बाद कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ. यह विदेश नीति की विफलता है. जिस तरह से ट्रंप ने श्रेय लेने की कोशिश की, वह स्वयं प्रधानमंत्री का ही अपमान है और उसका जवाब भी पीएम न्ही दे पाए. अमेरिका ने पचास प्रतिशत टैरिफ लगाया गया, लेकिन इस पर भी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. CBI, ED और इंडेपेंडेंट बॉडी का इस्तेमाल व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए की जा रही है. ये गलत है.
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने संबोधन में SIR को लेकर चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर निशाना साधा. खरगे ने कहा कि महात्मा गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल और डा. अम्बेडकर ने नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया था. आज वह अधिकार छीनने की साजिश रची जा रही है. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज भारत अन्तराष्ट्रीय और राष्ट्रीय, दोनो स्तरों पर एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मुसीबतें नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है. प्रधानमंत्री जिनको “मेरे दोस्त” बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकट में डाल रहे हैं.
