मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद और रमा निषाद की भाजपा में वापसी, दिलीप जायसवाल ने पार्टी में शामिल कराया

Muzaffarpur Assembly Seat: लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने से बागी होकर अजय निषाद कांग्रेस में चले गए थे और भाजपा के राजभूषण चौधरी से हार गए थे. अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अजय निषाद की वापसी हुई है तो माना जा रहा है कि उन्हें या उनकी पत्नी को मैदान में उतारा जा सकता है. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Oct 10, 2025, 07:46 PM IST

Muzaffarpur Assembly Seat: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अजय निषाद और उनकी पत्नी रमा निषाद ने पार्टी को अलविदा कह दिया है और भाजपा में वापसी की है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने इन दोनों को भाजपा में शामिल कराया. लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे. तब कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दिया था.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने बताया कि अजय निषाद के बीजेपी में लौटने से तिरहुत क्षेत्र में पिछड़ों और ​अति पिछड़ों की लड़ाई में बड़ी मदद मिलने वाली है. जायसवाल ने यह भी कहा कि अजय निषाद ने पीएम मोदी की विकासवादी नीतियों का साथ देने का फैसला लिया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं. 

लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राजभूषण चौधरी को प्रत्याशी बनाया था. राजभूषण चौधरी और अजय निषाद में आमने सामने की टक्कर थी, जिसमें अजय निषाद मात खा गए थे. अजय निषाद 2014 और 2019 में दो बार मुजफ्फरपुर से लोकसभा चुनाव जीत चुके थे, लेकिन 2024 में टिकट कटने के बाद वे बागी हो गए थे और कांग्रेस में शामिल हो गए थे. 

अजय निषाद मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री कैप्टन जयनारायण निषाद के बेटे हैं, जो तीन बार लोकसभा के लिए चुने गए थे. अब चूंकि अजय निषाद की भाजपा में वापसी हो चुकी है तो माना जा रहा है कि उन्हें या उनकी पत्नी रमा निषाद को भाजपा विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बना सकती है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

