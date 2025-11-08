Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2993984
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

राहुल गांधी को प्रशांत किशोर का तगड़ा जवाब; बोले, बिहार में वोट चोरी नहीं है मुद्दा, जानिए पूरा विवाद!

Bihar chunav 2025: प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी के बिहार में वोट चोरी के बयान का खंडन करते हुए कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है और बिहार की जनता शिक्षा, रोजगार और बेहतर शासन जैसी समस्याओं में दिलचस्पी रखती है.

 

Edited By:  harsh singh|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 08, 2025, 05:57 PM IST

Trending Photos

राहुल गांधी को प्रशांत किशोर का तगड़ा जवाब; बोले, बिहार में वोट चोरी नहीं है मुद्दा, जानिए पूरा विवाद!

Prashant Kishor on vote stealing statement: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी बयान पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जोरदार पलटवार किया है उन्होंने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि बिहार में वोट चोरी का मुद्दा कभी था ही नहीं, बस भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया. प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर दिल्ली में कुछ हुआ तो चुनाव आयोग जाइए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, लेकिन राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि कोई भी मतदाता ऐसा मिला है जो यह कहे कि उसका वोट कट गया है.

उन्होंने कहा कि बिहार के लोग जानते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है. राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता को इससे कोई सरोकार नहीं है. जन सुराज के संस्थापक ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और लोग जानना चाहते हैं कि शिक्षा कब सुधरेगी, रोजगार के अवसर कब बढ़ेंगे और बिहार की स्थिति कब बेहतर होगी.

जनता का क्या है लेना-देना
 वोट चोरी का इससे क्या लेना-देना है? क्या बिहार में किसी ने सड़क पर कहा है कि 'मेरा वोट कट गया'? जब किसी के वोट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो वोट चोरी का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? पहले चरण के मतदान को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि पत्रकार से लेकर बड़े-बड़े राजनीतिक विश्लेषक दावा कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि बिहार में क्या होने वाला है, लेकिन किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि बिहार में देश के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज्यादा मतदान होगा. जनसुराज मतदान से पहले दावा कर रहा था कि बदलाव के लिए जनता वोट करेगी और जनता ने वोट किया है। इस बार बिहार में बदलाव होगा, इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुस्लिम मतदाताओं का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हम मुसलमानों से बस यही कहना चाहेंगे कि आप बरसों से भाजपा के डर से वोट देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा न करें, इस्लाम के बताए रास्ते पर चलें। दूसरी पार्टियों की ओर से जनता से कहा जा रहा है कि भाजपा से डरें और अपना वोट महागठबंधन को दें.

प्रशांत किशोर ने मुस्लिम मतदाताओं से अपील की है कि भाजपा से डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह से डरो और सच्चाई व न्याय के साथ खड़े रहो. अपने बच्चों के साथ खड़े रहो और उन लोगों के साथ मत खड़े रहो जिन्होंने भाजपा के डर से तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है.

 

TAGS

bihar chunav 2025Prashant Kishor

Trending news

bihar chunav 2025
कट्टा की बात करते हैं, लेकिन हम कलम की बात करेंगे: मुकेश सहनी
bihar chunav 2025
“राजद अब विवादों का अड्डा”, BJP सांसद राजीव प्रताप रूडी का प्रचंड प्रहार
bihar
नेपाल बॉर्डर सील: रक्सौल बॉर्डर 72 घंटे के लिए बंद, चुनाव को भयमुक्त कराने की तैयारी
PM modi in bihar
Bihar Chunav 2025: 'नहीं चाहिए कट्टा सरकार', बेतिया में विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी
bihar chunav 2025
सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में भारी संख्या में मिली VVPAT पर्चियां,DM ने लिया संज्ञान
bihar chunav 2025
तेजस्वी की उम्र कच्ची, पर जुबान पक्की”, नवादा में गरजे तेजस्वी
Muzaffarpur
मुजफ्फरपुर दहला! घर में सो रही नाबालिग को पड़ोसी ने बनाया हवस का शिकार; गुस्साई भीड़
bihar chunav 2025
कट्टा, रंगदार वाली सरकार नहीं, विकास की रफ्तार वाली सरकार चाहिए: विजय सिन्हा
Gangs of Wasseypur
इस गैंगस्टर के नाम पर बनी थी ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’, अब आ रहा जेल से बाहर
bihar chunav 2025
पहले चरण में बंपर वोटिंग से किसे फायदा? महाराष्ट्र-हरियाणा और दिल्ली के ट्रेंड समझिए