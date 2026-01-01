Bihar IPS Promotion: बिहार के 26 IPS अधिकारियों को मिला नए साल का तोहफा, कुंदन कृष्णन समेत इनका हुआ प्रमोशन

Bihar 26 IPS Officers Promotion: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए साल से पहले प्रदेश के 26 IPS अधिकारियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनका प्रमोशन कर दिया है. प्रमोट होने वाले IPS अधिकारियों में कुंदन कृष्णन का भी नाम शामिल है. हालांकि, वे पुलिस हेड क्वार्टर में बने रहेंगे. सरकार की ओर से जिन 26 आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति की गई है, उनकी पोस्टिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है. गृह विभाग की ओर से इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में साफ लिखा है कि यह व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी और तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक इन अधिकारियों की नई पोस्टिंग तय नहीं हो जाती.

1994 बैच के तेज-तर्रार आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन को एडीजी मुख्यालय से अब डीजी रैंक में प्रोन्नति दी गई है. बता दें कि कुंदन कृष्णन एडीजी हेडक्वार्टर के साथ-साथ एडीजी एसटीएफ का भी प्रभार संभाल रहे हैं. सरकारी आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को प्रोन्नति तो दे दी गई, लेकिन उनकी मौजूदा पदस्थापना को ही अपग्रेड कर दिया गया. प्रमोशन पाने वाले आईपीएस अधिकारियों में सहरसा के एडीजी मनोज कुमार का नाम भी शामिल है. इसके अलावा ईओयू के डीआईजी (साइबर) संजय कुमार और एसटीएफ के डीआईजी विवेकानंद के पद को आईजी रैंक में उत्क्रमित किया गया है. ये अधिकारी भी अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ आईजी रैंक का लाभ लेंगे.

गया के एसएसपी आनंद कुमार, सारण के एसएसपी कुमार आशीष, बगहा के एसपी सुशांत कुमार सरोज, सिवान के एसपी मनोज कुमार तिवारी, शिवहर के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा, पटना रेल के एसपी डॉ. इनामुल हक मेंगनू और जमालपुर रेल के एसपी रमन कुमार चौधरी को भी प्रमोशन मिला है. इसके साथ ही गृह रक्षा वाहिनी पटना, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की विभिन्न वाहिनियों, सीआईडी, एसटीएफ, विजिलेंस, आतंकवाद निरोधक दस्ता, मानवाधिकार इकाई और राजगीर पुलिस अकादमी में तैनात कई कमांडेंट और एसपी स्तर के अधिकारियों को भी बिना तबादला किए प्रमोट करके डीआईजी रैंक का लाभ दिया गया है.