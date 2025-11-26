Bihar Politics: पुराने मंत्रियों का नहीं बदला एड्रेस, नए 13 मंत्रियों को भी सरकारी बंगला अलॉट, देखें कौन-कहां रहेगा?

Bihar Ministers Bungalows: नीतीश सरकार में जितने मंत्री पुराने हैं, उनका पता भी नहीं बदला है. नई सरकार में भी उन्हें वही बंगला अलॉट किया गया है, जहां वह पिछले कार्यकाल के दौरान रह रहे थे. वहीं नए मंत्रियों को नया पता मिल चुका है.
Bihar Ministers Bungalows Alloted: बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद अब सारे मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है. मंत्रियों के कार्यभार संभालते ही सभी 26 मंत्रियों को सरकारी बंगला भी अलॉट कर दिया गया है. भवन निर्माण विभाग ने मंगलवार (25 नवंबर) को इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया है. नई व्यवस्था के तहत बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्रियों को बड़े सरकारी बंगले आवंटित किए गए हैं. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को 5 देशरत्न मार्ग का बंगला अलॉट किया गया है, जबकि विजय सिन्हा को 3 स्टैंड रोड स्थित बंगला मिला है. ये दोनों ही पते पटना के 'प्रतिष्ठित' सरकारी पतों में गिने जाते हैं. हालांकि, दोनों उप-मुख्यमंत्री पहले से इसी बंगले में रह रहे थे, इसलिए उन्हें बंगला बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
इसी तरह से सरकार में जितने मंत्री पुराने हैं, उनका पता भी नहीं बदला है. नई सरकार में भी उन्हें वही बंगला अलॉट किया गया है, जहां वह पिछले कार्यकाल के दौरान रह रहे थे. मंत्री विजय कुमार चौधरी का पता 5 सर्कुलर रोड है. वहीं मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव अपने पुराने बंगले 1 स्टैंड रोड पर ही रहेंगे. इसके अलावा मंत्री श्रवण कुमार, मंगल पांडेय, नितिन नवीन, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, संतोष कुमार सुमन, सुनील कुमार और मंत्री मोहम्मद जमा खान को भी पुराना बंगला ही आवंटित हुआ है.
13 नए मंत्रियों में उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल को 2 स्ट्रैंड रोड का बंगला मिला है. यह बंगला पहले पूर्व स्पीकर नंदकिशोर यादव को आवंटित था. इसी तरह से पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री सुरेंद्र मेहता को 33 हार्डिंग रोड, आईटी एवं खेल मंत्री श्रेयसी सिंह को चार स्ट्रैंड रोड, श्रम संसाधन मंत्री संजय सिंह टाइगर को 41 हार्डिंग रोड, पर्यटन तथा कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद को 25 हार्डिंग रोड बंगला मिला है. मंत्री दीपक प्रकश को 24 एम स्टैंड रोड बंगला आवंटित हुआ है. कृषि मंत्री रामकृपाल यादव को 43 हार्डिंग रोड, आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद को 12 हार्डिंग रोड बंगला मिला है.