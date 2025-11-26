Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3018547
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: पुराने मंत्रियों का नहीं बदला एड्रेस, नए 13 मंत्रियों को भी सरकारी बंगला अलॉट, देखें कौन-कहां रहेगा?

Bihar Ministers Bungalows: नीतीश सरकार में जितने मंत्री पुराने हैं, उनका पता भी नहीं बदला है. नई सरकार में भी उन्हें वही बंगला अलॉट किया गया है, जहां वह पिछले कार्यकाल के दौरान रह रहे थे. वहीं नए मंत्रियों को नया पता मिल चुका है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 26, 2025, 08:41 AM IST

Trending Photos

बिहार के सभी 26 मंत्रियों को बंगला अलॉट
बिहार के सभी 26 मंत्रियों को बंगला अलॉट

Bihar Ministers Bungalows Alloted: बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद अब सारे मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है. मंत्रियों के कार्यभार संभालते ही सभी 26 मंत्रियों को सरकारी बंगला भी अलॉट कर दिया गया  है. भवन निर्माण विभाग ने मंगलवार (25 नवंबर) को इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया है. नई व्यवस्था के तहत बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्रियों को बड़े सरकारी बंगले आवंटित किए गए हैं. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को 5 देशरत्न मार्ग का बंगला अलॉट किया गया है, जबकि विजय सिन्हा को 3 स्टैंड रोड स्थित बंगला मिला है. ये दोनों ही पते पटना के 'प्रतिष्ठित' सरकारी पतों में गिने जाते हैं. हालांकि, दोनों उप-मुख्यमंत्री पहले से इसी बंगले में रह रहे थे, इसलिए उन्हें बंगला बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

इसी तरह से सरकार में जितने मंत्री पुराने हैं, उनका पता भी नहीं बदला है. नई सरकार में भी उन्हें वही बंगला अलॉट किया गया है, जहां वह पिछले कार्यकाल के दौरान रह रहे थे. मंत्री विजय कुमार चौधरी का पता 5 सर्कुलर रोड है. वहीं मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव अपने पुराने बंगले 1 स्टैंड रोड पर ही रहेंगे. इसके अलावा मंत्री श्रवण कुमार, मंगल पांडेय, नितिन नवीन, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, संतोष कुमार सुमन, सुनील कुमार और मंत्री मोहम्मद जमा खान को भी पुराना बंगला ही आवंटित हुआ है.

ये भी पढ़ें- मंत्री बनते ही बीमार पड़े दीपक प्रकाश, जानें क्या हुई बीमारी और कहां चल रहा इलाज?

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

13 नए मंत्रियों में उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल को 2 स्ट्रैंड रोड का बंगला मिला है. यह बंगला पहले पूर्व स्पीकर नंदकिशोर यादव को आवंटित था. इसी तरह से पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री सुरेंद्र मेहता को 33 हार्डिंग रोड, आईटी एवं खेल मंत्री श्रेयसी सिंह को चार स्ट्रैंड रोड, श्रम संसाधन मंत्री संजय सिंह टाइगर को 41 हार्डिंग रोड, पर्यटन तथा कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद को 25 हार्डिंग रोड बंगला मिला है. मंत्री दीपक प्रकश को 24 एम स्टैंड रोड बंगला आवंटित हुआ है. कृषि मंत्री रामकृपाल यादव को 43 हार्डिंग रोड, आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद को 12 हार्डिंग रोड बंगला मिला है.

TAGS

government bungalowBihar politicsBihar government

Trending news

government bungalow
पुराने मंत्रियों का नहीं बदला एड्रेस, नए 13 मंत्रियों को भी सरकारी बंगला अलॉट
Minister Deepak Prakash
मंत्री बनते ही बीमार पड़े दीपक प्रकाश, जानें क्या हुई बीमारी और कहां चल रहा इलाज?
Madhepura news
मधेपुरा में 'सिक्सर के 6 गोली' जैसी वारदात! बदमाशों ने मजदूर को किया गोलियों से छलनी
Lakhisarai news
ITBP जवान ने पिता की हत्या करने के बाद खुद को भी मारी गोली, जानें क्या था कारण?
Bhojpuri news
'पवन जी के मीठे शब्द ने मेरे दिल को छू लिया', सना के इस पोस्ट की क्यों हो रही चर्चा?
Bihar News
चीनी मिलें चालू होने से पहले चला बुलडोजर, बगहा-रामनगर में सड़कों से हटे अवैध कब्जे
Bihar News
Bettiah News: नाम पूछा और बुजुर्ग को बाइक पर बैठा लिया, फिर लूट लिया 1.05 लाख रुपए
Bihar News
डीएम की चेतावनी के बाद 5 चीनी मिलों में हड़कंप, जानें क्या है मामला
Bihar News
बिहार में कितनी चीनी मिलें बंद हैं? जो जल्द होंगी शुरू, जानिए नीतीश सरकार नया फैसला
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में गरजा सरकारी बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों पर बड़ी कार्रवाई