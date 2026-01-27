Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3087830
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार के 33 जिलों में 'सवर्ण' घोषित हुए खतरा! 86% इलाकों में सामान्य वर्ग के लिए हथियार लाइसेंस पर पाबंदी

UGC New Rules 2026: UGC के नए नियमों से लेकर एट्रोसिटी संभावित क्षेत्रों तक, सामान्य वर्ग के खिलाफ कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही है. बिहार के 33 जिलों को 'एट्रोसिटी संभावित' घोषित करके वहां सवर्णों को सबसे बड़ा खतरा बताते हुए उनके आर्म्स लाइसेंस पर कैंची चलाई गई. वहीं अब यूजीसी के नए नियम जनरल कैटेगरी के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने को आमादा हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 27, 2026, 11:40 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर (Gemini AI)
प्रतीकात्मक तस्वीर (Gemini AI)

UGC New Rules 2026: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों ने देश में घमासान मचा दिया है. एक तरफ संविधान का अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है तो दूसरी तरफ यूजीसी की नई गाइडलाइन किसी भी तरह से समानता का अधिकार का पालन करती नहीं दिख रही है. यूजीसी गाइडलाइन तो सवर्णों के लिए खतरनाक है ही, मोदी सरकार ने बिहार के 38 में 33 जिलों को एट्रोसिटी संभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है. इन क्षेत्रों में सामान्य वर्ग के किसी भी व्यक्ति को हथियारों का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता. इसके उलट अनुसूचित जाति और जनजाति को बिना जांच पड़ताल के हथियार लाइसेंस दिए जाने का प्रावधान है. सरकार की यह कवायद यह जाहिर करना चाहती है कि सवर्णों से अनुसूचित जाति और जनजाति को खतरा है, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति से सवर्णों को कोई खतरा नहीं है.

वैसे यह नियम 1995 में बनाया गया था. इसका उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करना और हिंसा को रोकना था. हालांकि, तब की स्थिति के हिसाब से आज भी राज्य सरकारें हर साल गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजती हैं और इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से किसी क्षेत्र को 'एट्रोसिटी संभावित क्षेत्र' घोषित किया जाता है. मोदी सरकार ने बिहार के 38 में से 33 जिले एट्रोसिटी संभावित क्षेत्र घोषित कर दिए गए हैं. इसका मतलब यह हुआ कि बिहार के 86.84 प्रतिशत क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सवर्ण बड़ा खतरा हैं.

इन जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, भभुआ, गयाजी, सीतामढ़ी, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा, बक्सर, सारण, बांका, सुपौल, लखीसराय, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, किशनगंज, बेगूसराय, रोहतास, जहानाबाद, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, सीवान, मधुबनी, मधेपुरा, भागलपुर, पटना, गोपालगंज, पूर्णिया, नवादा, मुंगेर और औरंगाबाद जिला शामिल है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- कम मेरिट के सिर पर नाचने से लेकर Presumption of guilt तक,क्या गूंजेगी सवर्णों की चीख

सरकार की इस पॉलिसी के हिसाब से अगर इन जिलों में कोई बड़ा दंगा हो जाए, तो सवर्ण आबादी अपनी रक्षा तक नहीं कर सकती है. इन तमाम बातों को देखते हुए वरिष्ठ पत्रकार अभय कुमार कहते हैं कि सरकार जो कर रही है, उससे सवर्ण जीवन भर इस बात के लिए पछताता रहेगा कि आखिर वो किसी सवर्ण के घर पैदा ही क्यों हुआ?

TAGS

UGC New RulesModi government

Trending news

UGC New Rules
बिहार के 33 जिलों में सवर्ण घोषित हुए खतरा: 86% इलाकों में इनके हथियार रखने पर रोक!
Jharkhand Nikay Chunav 2026
झारखंड निकाय चुनाव का आज बजेगा बिगुल, चुनाव आयोग दोपहर 2 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Muzaffarpur News
NH-28 पर भीषण सड़क हादसा: बेटी और पिता को ट्रक ने मारी टक्कर, एक साथ उठी दो अर्थिया
Shakeel Ahmad
राहुल को डरपोक बताने वाले शकील अहमद को जान का खतरा, बोले- कांग्रेस करवा सकती है हमला
Bihar Congress
बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु की विदाई तय, प्रदेश अध्यक्ष पर भी गिरेगी गाज!
Nawada News
गणतंत्र दिवस पर मातम! नवादा में 26 जनवरी की झांकी में लगी आग, 5 मासूम झुलसे
Pawan Singh new song
साली-जीजा की नोकझोंक से गदर, पवन सिंह और सिमरिथी बाथिजा की केमिस्ट्री पर फैंस दीवाने
Bihar Weather
बिहार में बदला मौसम का मिजाज, ठंडी हवाओं के साथ कई जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट!
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: मधुबनी से समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण का हुआ आगाज, CM नीतीश ने ₹करोड़ों की परियोजनाओं का दिया तोहफा
Patna Weather and AQI Today
पटना में धूप की राहत के बाद मौसम देगा धोखा! 3 दिन में बारिश के आसार, AQI 'अस्वस्थ'