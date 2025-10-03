Advertisement
Bihar Chunav 2025: 7.42 करोड़ कुल मतदाता, एक करोड़ तो 'मैनेज' हो गए, बाकी को CM नीतीश ने ऐसे खुश कर दिया!

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में 3 करोड़  49 लाख 82 हजार 828 महिला वोटर हैं. वहीं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रदेश की एक करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की किश्त मिल चुकी है. इससे एनडीए ने अपने कोर वोटर को सुरक्षित रखने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है.

Oct 03, 2025

सीएम नीतीश कुमार
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार में हुई SIR प्रक्रिया की फाइनल वोटर लिस्ट के मुताबिक प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ हैं. इनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 92 लाख 7 हजार है, जबकि 3 करोड़  49 लाख 82 हजार 828 महिला वोटर हैं. वहीं 1 हजार 725 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं. फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद चुनाव कराने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसकी समीक्षा करने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज (03 अक्टूबर) पटना पहुंच रहे हैं. ज्ञानेश कुमार के बिहार दौरे से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला वोटरों को साधने का बड़ा दांव चल दिया. मुख्यमंत्री की ओर से शुक्रवार की सुबह-सुबह ही प्रदेश की 25 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए गए. 

यह धनराशि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हस्तांरित की गई है. इससे पहले 26 सितंबर को पीएम मोदी के हाथों से 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए गए थे. दोनों को मिला दें तो अबतक बिहार की एक करोड़ महिलाओं को यह रकम मिल चुकी है. सियासी गलियारों में इस खबर की काफी चर्चा हो रही है. राजनीति के विशेषज्ञ इसे सीएम नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं. बिहार की महिला वोटर को एनडीए का कोर वोटर माना जाता है. एनडीए के वोटबैंक में सेंधमारी के लिए महागठबंधन की ओर से हर जरूरतमंद महिला को 2500 रुपये महीना देने का बड़ा ऐलान किया था. महागठबंधन के इस वादे का तोड़ निकालना सरकार के लिए काफी जरूरी हो गया था और सरकार ने सही समय पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च की है.

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार चुनाव की तैयारियां देखने आज पटना आ रहे हैं CEC ज्ञानेश कुमार, उधर महिलाओं को CM नीतीश ने दिया बड़ा गिफ्ट

सियासी जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में महिला फैक्टर साफ देखने को मिला था. दोनों राज्यों के नतीजों के देखकर ही तेजस्वी ने माई-बहिन मान योजना लाने का वादा किया था. इसके बाद से एनडीए सरकार पर अपने कोर वोटर को बचाने का दबाव बन गया था. तेजस्वी ने अपने वादे में यह नहीं बताया था कि इसका बजट कहां से आएगा, क्योंकि हर महिला को 2500 रुपये मासिक दिए जाते तो इससे प्रत्येक महिला को साल भर में 30 हजार रुपये देने पड़ते. बिहार जैसे राज्य के लिए इतना बड़ा बोझ उठाना आसान नहीं था. दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका बड़ा ही मेगाप्लान लेकर आए और कम बजट में ही महिलाओं को खुश करने का काम हो गया. राज्य की एक करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए जा चुके हैं और चुनाव से ठीक पहले एक किस्त और जारी होगी. यानी करीब 2 करोड़ महिलाओं को पैसा मिल चुका होगा.

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025: सभी दलों में भूमिहारों के झंडाबरदार, इस बार किसकी बनाएंगे सरकार?

इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाले सामाजिक सुरक्षा पेंशन की धनराशि भी बढ़ा दी है. अब बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 400 रुपये की जगह 1100 रुपये प्रति महीना के हिसाब से पेंशन मिल रही है. इस फैसले से प्रदेश के करीब 1 करोड़ 9 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलने का दावा किया जा रहा है. वहीं युवाओं को साधने के लिए अब तक 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 35 लोगों को रोजगार दिया जा चुका है. इसके अलावा 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू हो चुकी है. इस तरह से अगर चुनाव एक-तरफा हो जाए, तो चौंकने वाली बात नहीं होगी.

