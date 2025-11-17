Bihar News: रक्सौल में बनेगा बिहार का 8वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट, अगले महीने से शुरू हो जाएगी कवायद

Raxaul News: बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई है. नई सरकार में प्रदेश के विकास को नई रफ्तार मिलेगी. नेपाल बॉर्डर के नजदीक रक्सौल में बिहार का आठवां सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाएगा. इस एयरपोर्ट के लिए जल्द ही 207 करोड़ रुपये खर्च कर 139 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, अगले महीने से इस पर कवायद शुरू हो जाएगी. अगले महीने से रैयतों के बीच मुआवजा का वितरण शुरू कर दिया जाएगा, जबकि रक्सौल एयरपोर्ट के पास पहले से 100 एकड़ से अधिक जमीन उपलब्ध है.

बता दें कि दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट के तर्ज पर रक्सौल एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा. इसके रनवे की लंबाई 2740 मीटर होगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी साल के शुरुआत में रक्सौल में एयरपोर्ट निर्माण के लिए 207.70 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी. रक्सौल एयरपोर्ट के लिए पहले से ही 137 एकड़ भूमि उपलब्ध थी, लेकिन नई जमीन की जरूरत थी. जिसके लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. अगले महीने सभी रैयतों को मुआवजा देने का काम शुरू कर दिया जाएगा.

बता दें कि इस एयरपोर्ट की स्थापना 1962-63 में भारत-चीन युद्ध के समय किया गया था. तब उद्देश्य था कि युद्ध के दौरान चीन से भाया नेपाल सटने वाली इस सीमा पर भी जरूरत के हिसाब से सेना के विमान उतारे जा सकें. लंबे समय बाद केंद्र सरकार ने हवाई सफर के सपनों को साकार करने के लिए उड़ान योजना में इसे शामिल किया. इसके लिए पहले उपलब्ध करीब 137 एकड़ भूमि के अलावा 139 एकड़ जमीन की आवश्यकता बताई गई.

