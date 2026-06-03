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'कृषि योजनाओं में खानापूर्ति नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए असर', बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा की सख्त हिदायत

Bihar News: कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने कीटनाशक दवा विक्रेताओं की दुकानों की ग्रेडिंग व्यवस्था विकसित करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि दुकानों की गुणवत्ता, किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं और बिक्री के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण कीटनाशी दवाएं उपलब्ध हो सके.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jun 03, 2026, 05:04 PM IST

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कृषि विभाग की समीक्षा में मंत्री का स्पष्ट संदेश
कृषि विभाग की समीक्षा में मंत्री का स्पष्ट संदेश

Bihar Agriculture Department: बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कृषि भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में पौधा संरक्षण संभागऔर मिट्टी जांच प्रयोगशाला की समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में पौधा संरक्षण, कीट प्रबंधन, ड्रोन आधारित छिड़काव, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और प्रयोगशालाओं के संचालन और सुदृढ़ीकरण से संबंधित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ड्रोन छिड़काव के बाद संबंधित किसानों का वीडियो रिकॉर्ड तैयार किया जाए और सत्यापन किया जाए कि निर्धारित क्षेत्र में वास्तव में छिड़काव हुआ है या नहीं. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में केवल खानापूर्ति से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर परिणाम दिखाई देने चाहिए.

बैठक के दौरान विजय सिन्हा ने कहा कि फसलों में कीट प्रबंधन के लिए ड्रोन आधारित छिड़काव आधुनिक कृषि की आवश्यकता है, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागीय स्तर पर बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए. उन्होंने निर्देश दिया कि ड्रोन से किए जाने वाले कीटनाशी और तरल उर्वरक छिड़काव की नियमित जांच की जाए और इससे कीटों और पौधों पर पड़ने वाले प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की टीम गठित की जाए.

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समीक्षा के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पौधा संरक्षण से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर कुल 1,982.60 लाख रुपये व्यय किए गए हैं. इनमें ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी और तरल उर्वरक छिड़काव योजना, बगीचों और फसलों में कीट प्रबंधन योजना, उपादान वितरण योजना, पौधा संरक्षण परामर्श योजना, पौधा संरक्षण परामर्श एवं उपादान योजना और पीपीपी मोड में ड्रोन द्वारा कीटनाशी और तरल उर्वरक के एरियल स्प्रे की योजना शामिल हैं.

कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने कीटनाशक दवा विक्रेताओं की दुकानों की ग्रेडिंग व्यवस्था विकसित करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि दुकानों की गुणवत्ता, किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं और बिक्री के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण कीटनाशी दवाएं उपलब्ध हो सके.

विजय सिन्हा ने कहा कि वे स्वयं गांवों का दौरा कर मिट्टी जांच की प्रक्रिया, प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली और किसानों को मिल रहे लाभों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करेंगे. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ अधिकाधिक किसानों तक पहुंचाने और कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें.

मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं की समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कृषि उत्पादन की आधारशिला है. उन्होंने बताया कि राज्य योजना अंतर्गत मिट्टी जांच, बीज विश्लेषण और गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं के संचालन और सुदृढ़ीकरण की योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 774.21 लाख रुपये व्यय किए गए हैं. वहीं, केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना पर 5,062.84 लाख रुपये व्यय किए गए हैं.

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