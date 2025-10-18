Bihar Chunav 2025: टूट रहा महागठबंधन का 'तालमेल'! इन सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का पहले चरण का नामांकन समाप्त हो गया है. अभी तक महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिसके नतीजा कई महत्वपूर्ण सीटों पर गठबंधन के सहयोगी दलों के उम्मीदवार एक-दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए हैं. इसे गठबंधन की भाषा में 'फ्रेंडली फाइट' या दोस्ताना मुकाबला कहा जा रहा है. हालांकि, सियासी हलकों में अकटलें लगाई जा रही हैं कि यह हालात सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस, वाम दलों (CPI) और विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के बीच के खींचतान अपने चरम पर है.

फिलहाल, 10 प्रमुख सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। इन सीटों पर दोनों सहयोगी दलों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं. सूत्रों के अनुसार, महागठबंधन के नेता अभी भी कुछ सीटों पर बातचीत कर रहे हैं. उम्मीद है कि नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख से पहले कुछ 'फ्रेंडली फाइट' वाले उम्मीदवार अपना नाम वापस ले लेंगे.

इन सीटों पर महागठबंधन के सहयोगियों में सीधा टकराव

विधानसभा सीट प्रत्याशी कैंडिडेट वारसलीगंज RJD से अनीता कुमारी कांग्रेस से मंटन सिंह सिकंदरा RJD से उदय नारायण चौधरी कांग्रेस से विनोद चौधरी तारापुर RJD से अरुण शाह VIP से सकलदेव बिंद बछवाड़ा CPI से अवधेश राय कांग्रेस से गरीब दास गौरा बौराम RJD से अफजल अली VIP से संतोष सहनी लालगंज RJD से शिवानी शुक्ला कांग्रेस से आदित्य राजा कहलगांव RJD से रजनीश यादव कांग्रेस से प्रवीण कुशवाहा राजापाकड़ CPI के मोहित पासवान कांग्रेस की प्रतिमा दास रोसड़ा CPI के लक्ष्मण पासवान कांग्रेस के बी के रवि वैशाली आरजेडी के अजय कुशवाहा कांग्रेस के संजीव कुमार

गठबंधन के सूत्रों का कहना है कि यह 'फ्रेंडली फाइट' सीटों के अंतिम बंटवारे तक उम्मीदवारों पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है. हालांकि, लास्ट डेट तक अगर ये उम्मीदवार अपना नामांकन वापस नहीं लेते हैं, तो महागठबंधन को इन महत्वपूर्ण सीटों पर आपसी फूट का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

