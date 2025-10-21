Advertisement
Bihar Chunav 2025: पहले चरण में 1,314 उम्मीदवारों के बीच होगी टक्कर, 61 ने छोड़ा 'रण'

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो गई है. अब 1,314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. इससे पहले, 61 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया था.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Oct 21, 2025, 09:36 AM IST

बिहार विधानसभा चुनाव: पहले चरण के लिए मैदान में उतरे 1,314 उम्मीदवार (File Photo)
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की वापसी की प्रक्रिया 20 अक्टूबर, 2025 (सोमवार) को समाप्त हो गई. इस चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हुई थी. 17 अक्टूबर को पूरी हुई थी. 18 अक्टूबर को प्राप्त नामांकन की संवीक्षा निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर की गई थी. इसके बाद उम्मीदवारों को 20 अक्टूबर तक अपना नाम वापस लेने का अवसर मिला.

पहले चरण में कुल 18 जिलों के अंतर्गत 121 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. इस चरण में कुल 1,690 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से 1,375 नामांकन वैध पाए गए. 61 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए, जिसके बाद कुल उम्मीदवारों की संख्या 1,314 रह गई.

इस चरण में सबसे अधिक उम्मीदवारों की संख्या कुढ़नी और मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर रही, जहां 20-20 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. वहीं, सबसे कम 5-5 उम्मीदवार भोरे, अलौली और परबत्ता विधानसभा सीटों पर हैं.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

जिलेवार सूची के अनुसार, सबसे अधिक नामांकन वापसी (9) पटना से हुई, उसके बाद दरभंगा (8), बेगूसराय (7) और गोपालगंज (6) का स्थान रहा. इसके अलावा, वैशाली में 5, मुजफ्फरपुर में 4, जबकि सीवान, समस्तीपुर, नालंदा और बक्सर में 3-3 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए. मधेपुरा, खगड़िया और मुंगेर में 2-2, और सहरसा, सारण, शेखपुरा और भोजपुर में एक-एक उम्मीदवार ने नाम वापस लिए.

पटना जिले की 14 विधानसभा में उम्मीदवारों की आखिरी सूची के अनुसार, कुल 149 उम्मीदवार मैदान में हैं. 9 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए. पटना जिले की पालीगंज विधानसभा में सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.

इसी तरह अगर भागलपुर जिले की बात करें तो 7 विधानसभा सीटों के लिए 102 प्रत्याशियों ने नामांकन किया. नाथनगर विधानसभा में कुल 21 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया.

यह भी पढ़ें: आखिरी वक्त में हुआ 'खेला', जनसुराज उम्मीदवार ने पलटी मारी, BJP को दिया समर्थन

बता दें कि पहले चरण के लिए वोटिंग की तारीख 6 नवंबर निर्धारित की गई है. बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी. जबकि, काउंटिंग 14 नवंबर को होगी.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें:'जो गोरक्षा कर सके...उसी को वोट दें', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अपील

bihar chunav 2025

