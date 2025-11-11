Advertisement
बिहार चुनाव में NDA की प्रचंड लहर! अश्विनी चौबे बोले; इस बार 200 सीटें पक्की, जनता कर रही है विकास पर वोट

Bihar Assembly Elections 2025: भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने दावा किया कि बिहार चुनाव में NDA 180 से ज्यादा सीटें जीतकर 200 तक पहुंच सकता है. जनता विकास और सुशासन के नाम पर बढ़-चढ़कर वोटिंग कर रही है, जिससे चुनाव का मुकाबला रोमांचक बन गया है.

Nov 11, 2025, 03:52 PM IST

बिहार चुनाव में NDA की प्रचंड लहर! अश्विनी चौबे बोले; इस बार 200 सीटें पक्की, जनता कर रही है विकास पर वोट

Ashwini Kumar Choubey: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान जारी है और इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और भागलपुर सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने दावा किया है कि इस बार NDA को 180 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और यह आंकड़ा 200 तक जा सकता है.

जनता विकास के नाम पर कर रही है वोट 
अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार की जनता विकास के नाम पर वोट कर रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य एक विकसित बिहार की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, "मैं बिहार के सभी लोगों से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लें. सुबह से ही लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर कतार में खड़े हैं. पूरा बिहार आज विकास और सुशासन के लिए वोट दे रहा है. हमें पूरा विश्वास है कि जनता इस बार NDA को भारी बहुमत देगी."

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने हर वर्ग के विकास के लिए काम किया है और जनता अब एक बार फिर विश्वास जता रही है. अश्विनी चौबे ने यह भी कहा कि जोश और उत्साह देखकर साफ लग रहा है कि जनता मोदी और नीतीश के नेतृत्व पर भरोसा कर रही है. वहीं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी एनडीए की जीत का भरोसा जताया है. उन्होंने कहा, "इस बार मतदान में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. महिलाएं और युवा पूरे जोश से वोट डाल रहे हैं. रुझानों से साफ है कि नतीजे उम्मीद से ज्यादा NDA के पक्ष में आएंगे."

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, दूसरे चरण के मतदान में सुबह 11 बजे तक 31.38 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था. सबसे ज्यादा मतदान किशनगंज में 34.74% और सबसे कम मधुबनी में 28.66% दर्ज किया गया है. गया में 34.07%, जमुई में 33.69%, और औरंगाबाद में 32.88% मतदान हुआ.

मुकाबला होगा बेहद दिलचस्प 
बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग में लोगों का उत्साह बता रहा है कि इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है. नेताओं के दावे और जनता की भागीदारी से साफ है कि लोकतंत्र का यह पर्व पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है.

 

