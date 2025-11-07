नीतीश कुमार के पहले के 3 चुनाव और बाद के 3 चुनाव: बढ़े मतदान प्रतिशत को लेकर हम क्या मानकर चलें?

Bihar Chunav 2025: बिहार में लालू प्रसाद यादव-राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के शासनकाल को मिलाकर कुल 35 साल होते हैं. 35 साल में 5-5 साल के 3 कार्यकाल लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खाते में जाते हैं तो 4 कार्यकाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खाते में. 2005 का साल बदलाव का साल था, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में गया था. उसके बाद 2010, 2015 और 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार अपने पक्ष में मोड़ चुके हैं और 2025 में भी वो बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं. नीतीश कुमार से पहले 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में स्थापित हुए और 1995 में अपनी सत्ता बरकरार रखी थी. 2000 में उनकी पत्नी राबड़ी देवी चुनाव जीती थीं, जब वे चारा घोटाले में सत्तासुख से वंचित हो गए थे.

लालू प्रसाद यादव जब 1990 में मुख्यमंत्री बने थे, तब वे गाहे बगाहे कहते थे कि 20 साल राज करूंगा, लेकिन उनकी कही बातों को उन्हीं की नजर लग गई और मात्र 7 साल में ही उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ गई थी. चारा घोटाले में जब सीबीआई ने उन्हें 1997 में गिरफ्तार किया था, उससे पहले ही लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का पूरा प्लान सेट कर रखा था. हालांकि तत्कालीन जनता दल के राष्ट्रीय स्तर के नेता लालू प्रसाद यादव के इस फैसले का विरोध कर रहे थे. इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने पार्टी तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल का गठन कर लिया और पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी प्लानिंग कर जेल यात्रा पर निकल गए थे. इस तरह वे बिहार की सत्ता पर केवल 7 साल राज कर पाए थे.

दूसरी ओर, नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं, जो कहने में नहीं करने में यकीन रखते हैं. अब देखिए न! लालू प्रसाद यादव ने 20 साल शासन करने की बात कही थी, लेकिन उसको अमलीजामा पहनाने का काम किया नीतीश कुमार ने. 24 नवंबर, 2005 को मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार बीच में जीतनराम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दें तो अब तक इस पद पर कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसके अलावा एनडीए की ओर से 2025 में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं. लगभग वे बिहार पर 20 साल का शासन पूरा कर चुके हैं. फिर भी दावेदारी तगड़ी है. यह हाल तब है, जब वे 2020 में ही धमनाहा विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान अंतिम चुनाव का ऐलान कर चुके थे.

अब इस बार विधानसभा चुनाव का पहला चरण बीत चुका है. मतदाताओं ने रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया है. आंकड़ा 64.69 प्रतिशत तक जा पहुंचा है. 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार साढ़े 8 प्रतिशत ज्यादा वोटिंग हुई है. एक सच्चाई यह भी है कि बिहार में अब तक 3 बार 60 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है और तीनों बार लालू-राबड़ी सरकार को फायदा हुआ है. 1990 में 62.04 प्रतिशत मतदान हुआ था और लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे. 1995 में 61.79 प्रतिशत वोटिंग हुई थी और लालू प्रसाद यादव और मजबूती से सत्ता में स्थापित हुए थे. इसके बाद 2000 में 62.57 प्रतिशत मतदान हुआ था और राबड़ी देवी ने सरकार बनाई थी. इस बार भी मतदान का ओवरआल आंकड़ा 60 प्रतिशत से आगे जाता दिख रहा है. देखना है कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है.