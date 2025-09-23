Bihar Chunav 2025: पार्टियों को एक महीने तो प्रत्याशियों को उससे भी कम मिलेगा प्रचार के लिए समय, जानें वजह
Bihar Assembly Election 2025: सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, CEC ज्ञानेश कुमार 30 सितंबर या 01 अक्टूबर को अपनी टीम के साथ बिहार आने वाले हैं और यहां चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं. इसके बाद इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो जाएगा. वहीं किसी भी गठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 23, 2025, 01:26 PM IST

Bihar Chunav 2025 Schedule: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. बिहार में किसी भी समय चुनावी बिगुल बज सकता है. सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस बार बिहार चुनाव में राजनीतिक दलों को अपने चुनावी प्रचार के लिए सिर्फ एक महीने का समय मिलेगा, वहीं प्रत्याशियों को इससे भी कम समय मिलेगा. दरअसल, राजनीतिक दलों की उठा-पटक के बीच अगले सप्ताह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार आने वाले हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, CEC ज्ञानेश कुमार अपनी टीम के साथ सितंबर के अंतिम सप्ताह या फिर अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में पटना आ सकते हैं और बिहार के सभी जिलाधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं. 

कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार के बिहार से वापस जाते ही कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक, त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए चुनाव का शेड्यूल तय किया जा सकता है. अगर ज्ञानेश कुमार 30 सितंबर या 01 अक्टूबर को पटना आते हैं तो 03 अक्टूबर को बिहार चुनावों की घोषणा हो सकती है. प्रदेश में 25 से 28 अक्टूबर को छठ महापर्व मनाया जाना है. छठ के तुरंत बाद दो चरणों में मतदान कराया जा सकता है. यानी पार्टियों को चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ एक महीने का समय मिलेगा. प्रत्याशियों की समस्या इसलिए ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि अभी तक किसी भी गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है. 

ये भी पढ़ें- बिहार में CWC बैठक का क्या है एजेंडा? यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने कर दिया खुलासा

सीट शेयरिंग के बाद सभी दल अपने-अपने हिस्से की सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों को खोजेंगे और उन्हें टिकट बांटने का काम शुरू करेंगे. गठबंधन में सियासी दलों के बीच मची खींचतान का सबसे ज्यादा खामियाजा प्रत्याशियों को ही भुगतना पड़ सकता है. इस तरह से प्रत्याशियों के पास अपना प्रचार करने के लिए सिर्फ कुछ दिन ही बचेंगे. खास बात यह है कि वह दल भी इस पर अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं जो किसी भी गठबंधन में का हिस्सा नहीं हैं. इनमें प्रशांत किशोर की जन सुराज और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी शामिल है. इन दलों ने भी अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है. वहीं इस मामले में तेज प्रताप यादव आगे निकल गए हैं. उन्होंने जरूर 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

