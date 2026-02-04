Advertisement
ADR रिपोर्ट में बिहार चुनाव खर्च का खुलासा: बीजेपी अव्वल, जदयू दूसरे नंबर पर, जानें RJD ने कितना किया खर्चा

Feb 04, 2026

ADR रिपोर्ट में बिहार चुनाव खर्च का खुलासा (Photo-AI)
ADR रिपोर्ट में बिहार चुनाव खर्च का खुलासा (Photo-AI)

ADR Report: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक नई रिपोर्ट में 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में जीतने वाले उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर का विवरण दिया गया है, जिसमें खर्च में भारी अंतर और खर्च कम बताने के मामले सामने आए हैं. ADR रिपोर्ट के अनुसार, 240 जीतने वाले विधायकों का औसत खर्च 24.33 लाख रुपए था, जो चुनाव आयोग की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए से काफी कम है. लगभग 42 फीसदी विजेताओं ने तय सीमा से काफी कम खर्च बताया. जबकि, कुछ उम्मीदवार न्यूनतम खर्च के बावजूद चुनाव जीत गए.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस लिस्ट में सबसे ऊपर रही, जिसके 89 विधायकों ने प्रति उम्मीदवार औसतन 27.36 लाख रुपये खर्च किए. इसके बाद जदयू का नंबर आया, जिसका औसत 25.53 लाख रुपए था. जबकि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का औसत 19.57 लाख रुपए रहा.

ADR के संयोजक राजीव कुमार के अनुसार, विधायकों के खर्च का विश्लेषण किया गया है. विश्लेषण से पता चला है कि अधिकांश विधायकों ने अपने खर्च को कम बताया है. कुछ विधायक तो बहुत कम खर्च में भी चुनाव जीत गए. हमने पार्टी के आधार पर भी खर्च का विश्लेषण किया है. कई व्यक्तिगत मामलों ने चुनावी खर्च की चरम सीमाओं को उजागर किया.

राजद विधायक आलोक कुमार मेहता ने सभी विजेताओं में सबसे ज्यादा खर्च किया. उन्होंने 36.55 लाख रुपए खर्च बताए. इसके विपरीत जदयू के नागेंद्र राउत ने सिर्फ 79,000 रुपए का खर्च बताया. जबकि, अन्य उम्मीदवारों ने अधिकतम अनुमत सीमा के करीब खर्च बताया.

पार्टी के हिसाब से, दूसरे आंकड़े, जानिए

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM): 5 विधायकों के लिए औसत 17.37 लाख रुपये
लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास): 19 विधायकों के लिए औसत 19.60 लाख रुपये
राष्ट्रीय लोक मोर्चा: 4 विधायकों के लिए औसत 24.84 लाख रुपये
CPI (ML) (L) और CPI (M): अपने-अपने विधायकों के लिए औसत 17.05 लाख रुपये
इंडियन इंक्लूसिव पार्टी: 1 विधायक के लिए 21.39 लाख रुपये
बहुजन समाज पार्टी (BSP): 1 विधायक के लिए 18.34 लाख रुपये
इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC): 6 विधायकों के लिए औसत 13 लाख रुपये
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर): 5 विधायकों के लिए औसत 16.89 लाख रुपये
 

