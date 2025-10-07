Advertisement
Bihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बनी सहमति, मुकेश सहनी ने बताया कब होगा ऐलान

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है और जल्द इसकी औपचारिक घोषणा होगी. वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि तीन साल पहले सत्ता से बाहर किए जाने के बाद से उनकी पार्टी लगातार तैयारी कर रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 07, 2025, 05:42 PM IST

महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बनी सहमति (फाइल फोटो)
पटना में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित होते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. महागठबंधन के घटक दलों ने सीट बंटवारे पर सहमति बना ली है और अगले 24 घंटे में इसका ऐलान किए जाने की संभावना है. रविवार को तेजस्वी यादव के पटना स्थित सरकारी आवास पर करीब पांच घंटे तक चली अहम बैठक में राजद, कांग्रेस, वीआईपी, और अन्य सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए थे.

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि तीन साल पहले भाजपा ने उनके विधायकों को तोड़कर उन्हें सत्ता से बाहर किया था. तभी से उन्होंने ठान लिया कि भाजपा को हराकर सत्ता से बाहर करना है. मुकेश सहनी ने दावा किया कि वीआईपी इस बार महागठबंधन के साथ मजबूती से मैदान में उतरेगी. उन्होंने नीतीश कुमार पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि अब वे पहले जैसे "फैक्टर" नहीं रहे.

मुकेश सहनी ने कहा कि 2015 में लालू यादव की मदद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, जबकि 2020 में सिर्फ 43 सीटें मिलने के बावजूद भाजपा की मदद से सत्ता में आए. लेकिन इस बार परिस्थिति अलग है और जनता उन्हें अब स्वीकार नहीं करेगी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने उनकी योजनाओं की नकल कर चुनावी लाभ उठाने की कोशिश की है.

राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने भी कहा कि उन्होंने अपनी सीट और उम्मीदवार तय कर दिए हैं. वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) भी महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है. बैठक के बाद राजद विधायक आलोक मेहता ने कहा कि सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है और इसका ऐलान जल्द किया जाएगा.

बिहार में चुनाव दो चरणों में होंगे. पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. 14 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे. सभी दल अब अपनी-अपनी सीटों और उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं.

