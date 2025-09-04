Bihar Chunav 2025: 5 से 15 नवंबर के बीच 2 से 3 चरणों में हो सकती है वोटिंग: सूत्र

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग 30 सितंबर को मतदाता सूची प्रकाशित करेगी. एसआईआर के बाद अपडेट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद ही बिहार विधानसभा का चुनाव का ऐलान होगा. सूत्रों के मुताबिक, फाइनल वोटर रिलीज करने के बाद निर्वाचन आयोग अक्टूबर में बिहार चुनाव का ऐलान कर सकता है. दीपावली, छठ के बाद चुनाव कराया जा सकता है. सूत्रों के अनुसार, बिहार विधानसभा के चुनाव दो से तीन चरण में हो सकते हैं. 05 नवंबर से 15 नवंबर के बीच तीन चरणों में चुनाव कराया सकता है. वहीं 24 नवंबर से पहले ही रिजल्ट घोषित किया जा सकता है.

बता दें कि बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 29 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. 2020 में भी अक्टूबर-नवंबर महीने में चुनाव संपन्न कराए गए थे. चुनाव तीन चरणों में ही कराया गया था. उस समय अंतिम चरण की वोटिंग 7 नवंबर 2020 को हुई थी और नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए गए थे. इस बार भी इसी पैटर्न को दोहराया जा सकता है. चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि 22 नवंबर की डेडलाइन से पहले बिहार में पूरे चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कर लिया जाएगा.

राजनीतिक दलों की तरफ से चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं. पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है. बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार (03 सितंबर) को बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक ली थी. यह बैठक दिल्ली में शाह के आवास पर हुई थी. जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति तय की गई. साथ ही सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई. वहीं दूसरी ओर पटना में तेजस्वी यादव ने राजद विधायकों के साथ बैठक की. इस बैठक में उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया में कटे नामों को जुड़वाने के निर्देश दिए.

