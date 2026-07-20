बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से, जानें सम्राट सरकार के लिए क्यों अहम है यह सत्र?

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बिहार विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र आज यानी सोमवार (20 जुलाई) से शुरू होने जा रहा है. सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार का यह पहला मानसून सत्र है और इसी दौरान सरकार अपने 100 दिन भी पूरे कर रही है. लिहाजा, राजनीतिक रूप से सरकार के लिए यह सत्र काफी अहम माना जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, आज सुबह 11 बजे से सत्र शुरू होगा और 24 जुलाई तक चलेगा. सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जबकि पूरे सत्र के दौरान 13 विधेयकों को सदन में प्रस्तुत किया जाएगा. साथ ही अध्यक्षीय सदस्यों का मनोनयन, कार्यमंत्रणा समिति का गठन और विभिन्न समितियों की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी.
मिली जानकारी के मुताबिक, सत्र के पहले ही दिन वित्त विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रथम अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा. वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक, अनुपूरक बजट लगभग 50 हजार करोड़ रुपये का हो सकता है, जिससे विकास योजनाओं की रफ्तार बनाए रखने में मदद मिल सके. अनुपूरक बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है. इसके बाद विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों और विधायी कार्यों पर भी चर्चा होगी.
जानकारी के अनुसार, सरकार इस सत्र में सदन के पटल पर कुल 13 महत्वपूर्ण विधेयक भी रखने वाली है. 21 और 22 जुलाई को प्रश्नोत्तर काल के बाद विभिन्न राजकीय विधेयकों पर चर्चा होगी. इसके बाद आगामी 23 जुलाई को इस अनुपूरक बजट पर सदन में वाद-विवाद होगा और उसी दिन सरकार के जवाब के साथ इसे पारित कराया जाएगा. जबकि, सत्र के अंतिम दिन 24 जुलाई को गैर-सरकारी संकल्प लिए जाएंगे.
विपक्ष की ओर से महंगाई, भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध, टेंडर घोटाले और भरत तिवारी एनकाउंटर जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सकता है. राबड़ी आवास का मामला भी गरमाया रह सकता है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की संभावित अनुपस्थिति भी सियासी चर्चा का विषय बनी हुई है. सरकार ने भी सभी सवालों का जवाब देने और विधायी कार्यों को समय पर पूरा करने की तैयारी कर ली है.