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बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से, जानें सम्राट सरकार के लिए क्यों अहम है यह सत्र?

Bihar Assembly Monsoon Session: बिहार विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र आज यानी सोमवार (20 जुलाई) की सुबह 11 बजे से सत्र शुरू होगा और 24 जुलाई तक चलेगा. सत्र के पहले ही दिन वित्त विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रथम अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 20, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:59 AM IST
बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से, जानें सम्राट सरकार के लिए क्यों अहम है यह सत्र?
Image Credit: बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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