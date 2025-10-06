Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2950075
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

एक ही कार्यकाल में दो बार गिरी और 3 बार बनी सरकार, नीतीश कुमार ने शपथ लेने का रिकॉर्ड तोड़ा

जीतनराम मांझी के संक्षिप्त कार्यकाल को छोड़ दें तो नीतीश कुमार 24 नवंबर, 2005 से मुख्यमंत्री पद पर डटे हुए हैं और 2025 में फिर से नीतीश का नारा गूंज रहा है. यह नीतीश कुमार के राजनीतिक चातुर्य को दर्शाता है कि कैसे तीसरे नंबर की पार्टी के नेता होकर भी वह अपना कार्यकाल पूरा कर गए. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Oct 06, 2025, 02:26 PM IST

Trending Photos

एक ही कार्यकाल में दो बार गिरी और 3 बार बनी सरकार, नीतीश कुमार ने शपथ लेने का रिकॉर्ड तोड़ा
एक ही कार्यकाल में दो बार गिरी और 3 बार बनी सरकार, नीतीश कुमार ने शपथ लेने का रिकॉर्ड तोड़ा

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है. ऐसे में यह देखना जरूरी हो जाता है कि पिछला विधानसभा कैसा रहा. बिहार विधानसभा चुनाव, 2020 में प्रदर्शन की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर आया था. उसे 75 सीटें मिली थीं. भाजपा एक सीट कम यानी 74 पर सिमट गई थी तो जेडीयू को तीसरे नंबर पर रहकर संतोष करना पड़ा था. उसे केवल 43 सीटें मिली थीं. कांग्रेस को 19 तो लोजपा को केवल 1 सीट हासिल हुई थी. असदुद्दीन ओवैसी पिछले चुनाव में एक्स फैक्टर साबित हुए थे और उनकी पार्टी एआईएमआईएम को 5 सीटों पर जीत मिली थी. एनडीए ने सरकार बनाई. मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बने थे, लेकिन सुशील कुमार मोदी की जगह भाजपा के दो डिप्टी सीएम ने ले ली थी. एक थे तारकिशोर प्रसाद और दूसरी रेणु देवी. तारकिशोर प्रसाद कटिहार से और रेणु देवी बेतिया से. भाजपा का यह अनूठा प्रयोग था. भाजपा के ये दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उस तरह का सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए, जिस तरह सुशील कुमार मोदी यह काम करते आ रहे थे. नतीजा, दो साल में ही नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए और महागठबंधन की सरकार बना ली थी. वहां भी कुछ ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार का मन खट्टा हो गया और 2024 के जनवरी महीने में वे फिर से एनडीए के साथ आ गए. इस तरह नीतीश कुमार ने एक ही कार्यकाल में 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

READ ALSO: Bihar Chunav 2025: NDA या INDIA, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कौन कितना तैयार?

दरअसल, सरकार बन जाने के बाद एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का खुलासा किया था कि तीसरे नंबर पर जेडीयू के खिसक जाने के बाद उन्होंने सीएम पद की शपथ लेने से इनकार कर दिया था. तब भाजपा के आला नेताओं से बातचीत और मान मनौव्वल के बाद से उन्होंने सरकार बनाने पर हामी भरी थी. सरकार बन जाने के बाद भी भाजपा के दोनों डिप्टी सीएम एक तरह से विपक्षी नेता की भूमिका निभाने लगे थे. आए दिन दोनों डिप्टी सीएम नीतीश सरकार के किसी फैसलों की आलोचना करने लगे और गवर्नेंस पर सवाल उठाने लगे थे. तब भाजपा के बिहार प्रदेश को डॉ. संजय जायसवाल लीड कर रहे थे. माना जा रहा था कि भाजपा के दोनों डिप्टी सीएम को संजय जायसवाल शह दे रहे थे, जिससे नीतीश कुमार और उनकी मंडली एक तरह से उकता गई थी. उसके बाद ललन सिंह के दबाव में आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ जाने का फैसला ले लिया था और सत्ता की मलाई चाट रहे भाजपा नेता अचानक से विपक्ष में आ गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

महागठबंधन की सरकार बनी तो राजद के सुधाकर सिंह नीतीश कुमार की कैबिनेट में कृषि मंत्री बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि उन्हें सरकार से बाहर होना पड़ा था. उसके बाद सरकार चलती रही. सरकार एक सवा साल चली तो राजद विधायकों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया. मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र के अलावा तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट से नीतीश कुमार आहत हुए. वे महागठबंधन से निकलने का फैसला करते, इससे पहले टीचर बहाली और सरकार के कुछ कामकाज को लेकर क्रेडिट वार शुरू हो गया. जेडीयू नेता कहते नहीं थकते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ये सारे काम हुए हैं तो राजद विधायक इसे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की उप​लब्धि के रूप में भुनाने लगे. रही सही कसर इंडिया ब्लॉक के गठन और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई पद न मिलने से पूरी हो गई. नीतीश कुमार की नहीं सुनी गई तो वे फिर एनडीए में शामिल हो गए और जनवरी, 2024 में फिर से सरकार बना ली.

READ ALSO: राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ खेला कर दिया! बिना सीट शेयरिंग के घूम रहे विदेश

इस तरह नीतीश कुमार ने अपनी ही सरकार दो बार गिराई और तीन बार बनाई. अब तक वे 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है. अब तक बिहार के किसी भी मुख्यमंत्री ने इतनी बार शपथ नहीं ली है. जब नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तो भाजपा की ओर से 2 अन्य विधायकों को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई: सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा. इस तरह बिहार विधानसभा, 2020 में राज्य को एक मुख्यमंत्री मिला, जो 3 बार शपथ ले चुके तो 5 डिप्टी सीएम मिले. सबसे पहले तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, उसके बाद तेजस्वी यादव और फिर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा. इस तरह के अनोखे रिकॉर्ड के साथ यह विधानसभा अकसर याद आएगी और खबरों के रेफरेंस के रूप में इसे अकसर लिखा जाएगा.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

nitish kumarbihar chunav 2025

Trending news

Samastipur Crime News
Samastipur News: फौजी ने चलाई अपने ही भाईयों पर गोली, जानिए पूरा मामला
bihar chunav 2025
राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ खेला कर दिया! बिना सीट शेयरिंग के घूम रहे विदेश
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: NDA या INDIA, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कौन कितना तैयार?
Bhojpuri Cinema
खेसारी लाल यादव ने किया 'गजब तोहार नैना' गाने का पोस्टर जारी, जल्द होगा रिलीज
Maithili Thakur
हारमोनियम पर लोक गीतों की धुन निकालने वाली मैथिली ठाकुर के हाथों में राजयोग!
Bihar News
बिहार पुलिस को बड़ी सफलता, प्रसिद्ध कपूर झा गैंग के तीन शूटरों को किया गिरफ्तार
Ghatsila vidhansabha chunav
घाटशिला पर चुनावी सरगर्मी तेज सरकार की नाकामियों को बताने के लिए भाजपा ने बुलाई बैठक
bihar chunav 2025
चुनाव आयोग की शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान
Patna Metro
सुबह 11:27 बजे निकली पटना मेट्रो की पहली ट्रेन, CM नीतीश कुमार ने भी किया सफर
Bihar News
गोलियों की गूंज से फिर दहला मुंगेर! युवक को 5 बदमाशों ने घेरकर सिर पर मारी गोली
;