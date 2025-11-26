Bihar: एक से पांच दिसंबर तक चलेगा बिहार विधानसभा सत्र, जानें कब होगा अध्यक्ष का चुनाव

Bihar Assembly Session: बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की प्रचंड जीत के बाद 20 नवंबर को नीतीश कुमार ने 10 वीं बार सीएम के रूप में शपथ ली. वही, चुनाव होने के बाद 18वीं विधानसभा का पहला सत्र 1 से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जाने वाला है. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें निर्धारित की गई है. सत्र के पहले दिन (1 दिसंबर) नव निर्वाचित विधानसभा सदस्य शपथ एवं प्रतिज्ञान ग्रहण करेंगे.

बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव

सत्र के दूसरे दिन (2 दिसंबर) बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा. बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों का एक साथ समवेत बैठक में राज्यपाल का अभिभाषण 3 दिसंबर (बुधवार) को विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में होगा. उसी दिन राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यदेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों को सभा पटल पर रखा जायेगा.

राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

सत्र के तीसरे दिन (3 दिसंबर) ही द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया जाएगा. 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद और सरकार का उत्तर होगा. द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद-विवाद, मतदान और तत्संबंधी विनियोग विधेयक बिहार विधानसभा के पहले सत्र और अंतिम दिन यानी पांचवें दिन पारित किया जाएगा.