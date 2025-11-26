Advertisement
Bihar: एक से पांच दिसंबर तक चलेगा बिहार विधानसभा सत्र, जानें कब होगा अध्यक्ष का चुनाव

Bihar Assembly Session: बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब बारी है 18वीं विधानसभा के पहले सत्र की. जिसका आयोजन 1 से 5 दिसंबर तक किया जा रहा है. शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होने वाली है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 26, 2025, 04:56 PM IST

Bihar Assembly Session: बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की प्रचंड जीत के बाद 20 नवंबर को नीतीश कुमार ने 10 वीं बार सीएम के रूप में शपथ ली. वही, चुनाव होने के बाद 18वीं विधानसभा का पहला सत्र 1 से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जाने वाला है. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें निर्धारित की गई है. सत्र के पहले दिन (1 दिसंबर) नव निर्वाचित विधानसभा सदस्य शपथ एवं प्रतिज्ञान ग्रहण करेंगे.

यह भी पढ़ें: बिहार के गृह मंत्रालय ने तैयार की 400 बड़े अपराधियों और माफिया की लिस्ट

बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव
सत्र के दूसरे दिन (2 दिसंबर) बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा. बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों का एक साथ समवेत बैठक में राज्यपाल का अभिभाषण 3 दिसंबर (बुधवार) को विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में होगा. उसी दिन राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यदेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों को सभा पटल पर रखा जायेगा.

राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद
सत्र के तीसरे दिन (3 दिसंबर) ही द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया जाएगा. 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद और सरकार का उत्तर होगा. द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद-विवाद, मतदान और तत्संबंधी विनियोग विधेयक बिहार विधानसभा के पहले सत्र और अंतिम दिन यानी पांचवें दिन पारित किया जाएगा.

