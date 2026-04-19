बिहार विधानसभा का विशेष सत्र 24 अप्रैल को: CM सम्राट चौधरी पेश करेंगे विश्वास मत, जेडीयू बोली- 'तेजस्वी अपना किला बंद कर लें'

बिहार विधानसभा का विशेष सत्र 24 अप्रैल बुलाया गया है. विशेष सत्र मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विश्वास मत प्रस्ताव पेश करेंगे. नई सरकार के गठन के बाद विशेष सत्र को राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है. क्योंकि इसी के जरिए सरकार अपना बहुमत साबित करेगी. विशेष सत्र को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक समीकरणों में आए बदलाव ने पूरे राज्य की राजनीति को नई दिशा दे दी है.

'निशांत कुमार की सक्रियता ने उनको अशांत कर दिया'

वहीं, इसे लेकर जेडयू MLC नीरज कुमार ने कहा कि जनता के बीच तो फ्लोर टेस्ट हो चुका. तेजस्वी यादव बिहार से राजनीतिक रूप से फरार हो गए. निशांत कुमार की सक्रियता ने उनको अशांत कर दिया. लेकिन सम्राट चौधरी जी नवनिर्वाचित विधायक दल के नेता हैं, इलेक्टेड हैं, राबड़ी देवी जी का सिलेक्टेड नहीं हैं. तो स्वाभाविक है फ्लोर टेस्ट होगा. तो एनडीए घटक दल की तो पर्याप्त संख्या है और विभिन्न महागठबंधन के घटक दलों के अंदर में भी जो अंतर्विरोध है, तो अंतर्विरोध है तो कोई व्यक्ति निष्पक्ष रहता है. चाहे चित्त में रहेगा चाहे पट में रहेगा. किसी के साथ तो खड़ा रहेगा. इसलिए हम समझते हैं कि तेजस्वी यादव जी आप किला बंद कर दीजिए. आज उसका जमीर तो जरूर कांपता है कि नीतीश कुमार ने इस बिहार को सजाया है.

बीजेपी एमएलसी हरि सहनी ने विचार करने का विषय नहीं है कि होगा क्या. अगर आप ऐसे सभी मामलों को देखेंगे, हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों को ही लें तो यह हर किसी के लिए स्पष्ट है. न केवल आपके या मेरे लिए, या बिहार के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए कि किस तरह की स्थिति सामने आई थी. इस बार भी बिल्कुल वैसी ही स्थिति रहेगी. जहां तक 202 के आंकड़े की बात है, तो हम इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं कि हमारी संख्या सुरक्षित रहेगी या नहीं. यह चिंता पूरी तरह से हमारे विपक्षी साथियों की है. वे ही लोग इस जुगत में लगे हैं कि अपने सदस्यों को किसी कमरे में कैसे बंद करके रखा जाए. कहीं कोई भटक न जाए या पाला न बदल ले. समस्या उनके साथ है. NDA को ऐसे मामलों पर सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. यह बस एक सामान्य प्रक्रिया है और घटनाएं उसी प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ रही हैं. चिंता का कोई कारण नहीं है. सब कुछ NDA के पक्ष में है. जनता, नेता सब पक्ष में हैं. NDA को ऐसी बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. NDA के भीतर के सभी नेता जनता के साथ खड़े हैं.

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कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा कि, कभी-कभी, यह सब सुनकर ,जो एक ऐसी पार्टी और गठबंधन की तरफ से आ रहा है, जिसने बिहार पर 20 साल तक राज किया है बस हंसी आती है. जहां तक विश्वास मत की बात है, आपके पास विधायक तो पहले से ही हैं. आपके पास 202 चुने हुए सदस्य हैं और साथ ही वे लोग भी जिन्हें आपने इस बीच 'खरीद' लिया होगा. ये आंकड़े निश्चित रूप से आपके पक्ष में हैं. लेकिन आपको विश्वास जीतना है 14 करोड़ लोगों का. उन महिलाओं का भरोसा, जिनसे आपने 2 लाख रुपए देने का वादा किया था. उन युवाओं का, जिनसे आपने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था. उन नौजवानों और नागरिकों का भरोसा, जिनसे आपने इंडस्ट्री की स्थापना का वादा किया था और उन युवाओं का भरोसा, जिन्हें आपने बेहतर शिक्षा देने का आश्वासन दिया था. इसके अलावा, आपको जनता दल (U) के प्रवक्ता, नीरज कुमार का भी भरोसा जीतना चाहिए. खास तौर पर इस सवाल पर कि बेहतर उम्मीदवार कौन है, 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाला या 9वीं कक्षा पास करने वाला?

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वहीं, RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि 24 अप्रैल को 'सम्राट सरकार' बिहार विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेगी. उनके पास पहले से ही बहुमत है, क्योंकि NDA के पास 202 सीटों की ताकत है. यह महज एक संवैधानिक प्रक्रिया है. नीतीश कुमार को महज चार महीनों के भीतर ही अपना पद छोड़ना पड़ा. उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया. अब, BJP सरकार ने सत्ता संभाली है और एक BJP नेता सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं. उन्हें अपना बहुमत साबित करना चाहिए और बिहार की जनता के कल्याण के लिए काम करना चाहिए. सरकार को तेजस्वी यादव और विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों के जवाब जरूर देने चाहिए. खास तौर पर इस बारे में कि चुनाव के दौरान किए गए वादे कैसे और कब पूरे किए जाएंगे.

रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव