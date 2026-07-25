/बिहार बंदः पटना, लखीसराय, सिवान... पुलिस से भिड़े आंदोलनकारी, छपरा, सहरसा और भागलपुर में पथराव

AISA और वामदलों के छात्र संगठनों की ओर से बुलाए गए 'बिहार बंद' का पूरे प्रदेश में व्यापक असर देखने को मिल रहा है. राजधानी पटना समेत कई जिलों में सुबह से ही छात्र सड़कों पर उतर आए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने लगे. बिहार बंद के दौरान पटना और लखीसराय समेत तमाम जिलों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प देखने को मिली. पटना के डाकबंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों को जब पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका तो उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पटना जंक्शन की ओर खदेड़ दिया. इससे पहले गांधी मैदान और आसपास के इलाकों में सड़क पर उतरे कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया गया.