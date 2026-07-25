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बिहार बंदः पटना, लखीसराय, सिवान... पुलिस से भिड़े आंदोलनकारी, छपरा, सहरसा और भागलपुर में पथराव

Bihar Bandh News: बिहार बंद के दौरान पटना और लखीसराय समेत तमाम जिलों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प देखने को मिली. पटना के डाकबंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों को जब पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका तो उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पटना जंक्शन की ओर खदेड़ दिया.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 25, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:36 PM IST
बिहार बंदः पटना, लखीसराय, सिवान... पुलिस से भिड़े आंदोलनकारी, छपरा, सहरसा और भागलपुर में पथराव
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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