Bihar Bandh: देश में पहली बार बंद का आयोजन कब हुआ था, राजा-महाराजाओं के जमाने में कैसे जताया जाता था विरोध?

Bihar Bandh: दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सितंबर, गुरुवार को बिहार बंद का आह्वान किया. सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूरे बिहार में बंद प्रभावी रहा. छिटपुट नोकझोंक को छोड़कर पूरे राज्य में बंद शांतिपूर्वक निपट गया. आमतौर पर देश भर में विरोध दर्ज कराने के लिए बंद का आयोजन किया जाता है. राज्यव्यापी, देशव्यापी और जिलाव्यापी बंद बुलाया जाता है. जब कोई बड़ा मामला होता है, जिसका असर पूरे देश में होना है तो उसके खिलाफ देशव्यापी बंद का आयोजन किया जाता है. राज्यस्तरीय मामलों में अगर सरकार के किसी फैसले से आपत्ति होने या फिर किसी मामले में विपरीत राय को लेकर राज्यव्यापी बंद का आयोजन किया जाता है. जिलास्तरीय मामलों में आम तौर पर जिले को बंद रखा जाता है. जिलास्तरीय बंद छोटे छोटे संगठनों की ओर से होता है. राजनीतिक दल आमतौर पर राज्यव्यापी या फिर देशव्यापी बंद करते हैं. अब आपको बताते हैं कि बंद क्या होता है और देश में पहली बार बंदी का आयोजन कब और कहां किया गया था.

क्या होता है बंद?

वैसे तो बंद शब्द के कई अर्थ होते हैं, लेकिन राजनीति में इसका मतलब विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के लिए होता है. इसमें किसी क्षेत्र या पूरे प्रदेश या फिर पूरे देश में काम ठप कर दिया जाता है. वैसे शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो बंद का मतलब किसी चीज का रुकना, ठप होगा, किसी जगह का हर तरफ से घिरा होना या किसी वस्तु को बांधने के लिए इस्तेमाल होने वाली कोई वस्तु के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है.

शासन और सत्ता के किसी फैसले से अगर असहमति होती है तो बंद का आयोजन किया जाता है. इसके अलावा कोई ऐसी घटना, जिससे पूरे राज्य या फिर देश का अपमान होता है और समाज में गलत मैसेज जाता है, उसके खिलाफ भी बंद का आह्वान किया जाता है. अगर सरकार किसी मामले में जनता की नहीं सुन रही है तो बंद के माध्यम से उस तक अपनी बात पहुंचाई जाती है. दरअसल, बंदी शासन और सत्ता तक अपनी बात पहुंचाने और मांगों को मनवाने के लिए दबाव डालने का एक तरीका है. यह तरीका नया नहीं है. सदियों से लोग अपनी बात मनवाने के लिए राजाओं और महाराजाओं से भी असहमति जताते हुए हड़ताल और बंद का आयोजन करते रहे हैं.

ऐसा नहीं है कि बंद केवल सरकार से असहमति रखने वाले बुलाते हैं. सरकार भी अपनी पार्टी के जरिए बंद का आयोजन करवाती है. जैसे पीएम मोदी की मां को गाली के विरोध में गुरुवार को बिहार बंद का आयोजन किया गया है. इसके अलावा, गुजरात के गोधरा में जब साबरमती एक्सप्रेस में कारसेवकों को जिंदा जला दिया गया था, तब विश्व हिंदू परिषद ने भारत बंद का आयोजन किया था. इस बंद को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का मौन समर्थन हासिल था.

कब हुई थी पहली बंदी?

अब तक का जो ज्ञात इतिहास है, उसके अनुसार बंदी का आयोजन सबसे पहले श्रमिकों ने वेतन या काम के घंटों में कटौती और काम के दौरान सुरक्षा की मांगों को लेकर बंद का आयोजन किया था. इसके अलावा नौकरी में भेदभाव आदि को लेकर भी इस तरह के बंद बुलाए जाते रहे हैं. भारत में 1862 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता (अब कोलकाता) के पास हुगली नदी के किनारे स्थित हावड़ा स्टेशन पर बंद का आयोजन किया गया था. यह भारत की पहली ज्ञात बंदी थी. तब वहां फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों ने काम के समय को 8 घंटे करने की मांग को लेकर बंद का आयोजन किया था. तब कर्मचारियों की संख्या 1200 थी.

आजादी के बाद की बात करें तो 1974 में रेलवे के 17 लाख कर्मचारियों ने बंद का आयोजन किया था. यह बंदी 20 दिनों तक चली थी. यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी बंदी मानी जाती है. इसके अलावा 1984-85 में कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों ने भी काफी लंबी बंदी बुलाई थी, जिसने देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर बुरा प्रभाव डाला था.

देश में राजनीतिक कारणों से पहली बंदी 1908 में मुंबई में हुई थी. दरअसल, तब 24 जून, 1908 को बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया गया था, जिसके विरोध में मुंबई भर में बंदी बुलाई गई थी और सैकड़ों कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया था. बंदी के समर्थन में किए गए विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी. यह बंदी 6 दिनों तक चली थी.

1920 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया था, जो भारत बंद का ही एक रूप था. इस बड़े जनांदोलन के दौरान मजदूरों ने अंग्रेजों का विरोध करते हुए काम करना छोड़ दिया था. इसके अलावा, 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन भी एक तरह का बंद ही था. इस दौरान कई सरकारी कर्मचारियों ने अंग्रेजों का विरोध करते हुए नौकरियां छोड़ दी थीं और इस बंद में छात्रों ने भी बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था.

1975 में छात्रों ने अपनी समस्याओं के विरोध में आंदोलन शुरू किया था, जो बाद में जेपी मूवमेंट में तब्दील हो गया था, वो भी अपनी तरह का एक बंद ही था.

राजा-महाराजाओं के समय में कैसे बुलाते थे बंद

अंग्रेजों के आने से पहले भारत में ट्रेड यूनियन से श्रमिक संगठनों की कोई अवधारणा ही नहीं थी. इसलिए अंग्रेजों के आने से पहले कोई संगठित रूप से बंद का आयोजन नहीं किया जाता था. हालांकि तब भी राजाज्ञा का विरोध होता था. तब किसान, मजदूर, कारीगर और व्यापारियों में जब अंसतोष होता था, तब वे विरोध दर्ज कराते थे. किसानों और मजदूरों पर जमींदारों के अत्याचार का भी व्यापक विरोध होता था.

ऐसी स्थिति में किसान, मजदूर और व्यापारी वर्ग की ओर से काम रोक दिया जाता था. उदाहरण के लिए, कश्मीर के शिल्पी वर्ग, बनारसी बुनकर और राजस्थानी मूर्तिकारों ने मुगल काल में कई बार सामूहिक रूप से काम बंद कर दिया था. कई बार विरोधस्वरूप मजदूर पलायन भी कर जाते थे.