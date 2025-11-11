Bihar Chunav 2025: बगहा में NDA का प्रचार कर रही थीं जीविका दीदियां, वीडियो वायरल होने पर बढ़ीं मुश्किलें

Bettiah Potitical News: सोशल मीडिया पर हमेशा कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है. इसी बीच भाजपा का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा हैं. इस वायरल वीडियो पर विपक्ष ने आरोप लगाया हैं कि महिलाएं जीविका दीदी की आड़ में भाजपा का प्रचार प्रसार कर रही हैं.
Bettiah Potitical News: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि बगहा विधानसभा क्षेत्र में जीविका दीदियों द्वारा भाजपा के पक्ष में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. वीडियो में यह आरोप लगाया गया है कि जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं मतदाताओं, विशेषकर महिला मतदाताओं को प्रभावित कर वोट देने के लिए प्रेरित कर रही हैं.
हालांकि, जिला प्रशासन पश्चिमी चंपारण ने इस मामले में आधिकारिक स्पष्टिकरण जारी किया गया है. स्पष्टिकरण में कहा गया है कि वीडियो में किया जा रहा दावा वास्तविकता से काफी दूर है. यह भी बताया गया है कि वीडियो किसी भी मतदान केंद्र के निकट का नहीं है तथा इसकी सत्यता संदिग्ध प्रतीत होती है. बगहा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी द्वारा इस मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच का आदेश दिया गया है. जांच दल का गठन कर संबंधित व्यक्तियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और जांच कार्य प्रारंभ हो चुका है.
यह भी कहा गया है कि यदि जांच प्रतिवेदन में आरोप सही पाए जाते हैं, तो भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों व नियमों के अनुरूप आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, सभी मतदाताओं व नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अपुष्ट, भ्रामक या भड़कावे वाले वीडियो को बिना सत्यापन के साझा न करें. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि जीविका दीदियां सरकारी योजनाओं से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं और चुनाव आचार संहिता के तहत उन्हें किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं है.
बता दें, बिहार में मंगलवार की सुबह सात बजे से विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 20 जिलों के 122 सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान का कार्य जारी है. चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दोपहर एक बजे तक 47.62 प्रतिशत मतदान किया गया है. इसमें सबसे अधिक किशनगंज में 51.86 फीसदी जबकि मधुबनी में 43.39 प्रतिशत वोट पड़े हैं. इससे पहले 6 नवंबर को प्रथम चरण की वोटिंग थी, जिसमें 18 जिलों के कुल 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ था. मतगणना 14 नवंबर को होगी.
इनपुट: आईएएनएस
