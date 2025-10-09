Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2954075
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

NDA Seat Sharing: बीजेपी की पहली लिस्ट में 27 नाम तय! JDU और LJPR में भी चल रहा मंथन

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की 121 सीटों पर कल यानी शुक्रवार (10 अक्टूबर) से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है. वहीं प्रदेश के दोनों प्रमुख गठबंधनों में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो सकी है. एनडीए में अब इसको लेकर काफी हलचल देखने को मिल रही है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 09, 2025, 12:23 PM IST

Trending Photos

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की 121 सीटों पर कल यानी शुक्रवार (10 अक्टूबर) से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है. वहीं प्रदेश के दोनों प्रमुख गठबंधनों में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो सकी है. एनडीए में अब इसको लेकर काफी हलचल देखने को मिल रही है. आज (गुरुवार, 09 अक्टूबर) जेडीयू और लोजपा-रामविलास में अहम बैठक हो रही है. इस बीच जानकारी के मिल रही है कि बीजेपी ने पहली लिस्ट के लिए 27 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं. सूत्रों के मुताबिक, एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा होने के बाद बीजेपी तुरंत इन नामों का ऐलान कर देगी. 

बीजेपी के संभावित 27 उम्मीदवारों के नाम

1. लखीसराय: विजय कुमार सिन्हा 
2. पाटेपुर (एससी): लखेंद्र कुमार रौशन
3. जाले: जिवेश कुमार  
4. दरभंगा: संजय सरावगी 
5. सहरसा: आलोक रंजन 
6. साहेबपुर: राजू सिंह 
7. कटिहार: तारकिशोर प्रसाद 
8. वारिसलीगंज: अरुणा देवी 
9. जमुई: श्रेयसी सिंह 
10. बेतिया: रेणु देवी
11. मधुबन: राणा रणधीर सिंह 
12. झंझारपुर: नीतीश मिश्रा
13. दरौंधा: कर्णजीत सिंह
14. गोरियाकोठी: देवेशकांत सिंह
15. अमनौर: कृष्णा कुमार मंटू
16. हाजीपुर: अवधेश सिंह
17. बिहारशरीफ: डॉ. सुनील कुमार
18. दीघा: संजीव चौरसिया
19. बांकीपुर: नितिन नबीन 
20. रीगा: मोती लाल प्रसाद
21. बिस्फी : हरिभूषण ठाकुर 
22. छातापुर: नीरज कुमार सिंह 
23. बनमंखी (एससी): कृष्ण कुमार ऋषि 
24. प्राणपुर: निशा सिंह
25. बरूराज: अरुण सिंह
26. तरारी: विशाल प्रशांत
27. बेगूसराय: कुंदन कुमार

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- Bihar Election 2025 Live: पटना में लोजपा-रामविलास की बैठक शुरू, पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद

उधर मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू की बैठक जारी है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में पार्टी उम्मीदवारों के चयन को लेकर गहन चर्चा की जा रही है. सीएम ने उन सीटों पर खास तौर से विचार किया, जहां पिछली बार हार हुई थी. सीएम इस बार उन सीटों पर नए चेहरों को मौका देने का विचार कर रहे हैं. दूसरी ओर पटना में लोजपा-रामविलास की बड़ी अहम बैठक चल रही है. इस बैठक की अध्यक्षता जेडीयू सांसद डॉ. अरुण भारती कर रहे हैं. इस बैठक में चिराग पासवान मौजूद नहीं हैं. सूत्रों के अनुसार, पार्टी अब एनडीए में अपने भविष्य को लेकर विचार कर रही है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025BJPNDA

Trending news

bihar chunav 2025
अब शाह और नड्डा से ही बात करेंगे चिराग पासवान, नित्यानंद राय से मिले तक नहीं
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: बिहार से लगने वाली सीमाएं सील, पुलिस ने बढ़ाई चौकसी
Ratan Tata Bonding with Bihar
रतन टाटा और बिहार का रिश्ता कितना है पुराना, जानिए पूरी खबर में
Nityanand Rai
चिराग से मिलने पहुंचे नित्यानंद राय, नड्डा से बातचीत के बाद आज बुलाई है आपात बैठक
bihar chunav 2025
BJP की पहली लिस्ट में 27 नाम तय! JDU और LJPR में भी चल रहा मंथन
Jharkhand news
सोरेन सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जानें क्या है सारंडा वन क्षेत्र का मामला
Pappu Yadav
कोसी-सीमांचल में कांग्रेस मजबूत, इसे ध्यान में रखें... पप्पू यादव का बड़ा बयान
bihar chunav 2025
महागठबंधन में JMM को कितनी सीटें मिलेंगी? सुप्रियो भट्टाचार्य ने कर दिया खुलासा
bihar chunav 2025
तेजस्वी अबकी बिहार की 2 सीटों से लड़ेंगे चुनाव, एक तो राघोपुर दूसरी कौन? यहां जानें
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: बिहार के ये 22 लोग नहीं कर पाएंगे मतदान! जानिए सही वजह