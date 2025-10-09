NDA Seat Sharing: बीजेपी की पहली लिस्ट में 27 नाम तय! JDU और LJPR में भी चल रहा मंथन

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की 121 सीटों पर कल यानी शुक्रवार (10 अक्टूबर) से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है. वहीं प्रदेश के दोनों प्रमुख गठबंधनों में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो सकी है. एनडीए में अब इसको लेकर काफी हलचल देखने को मिल रही है. आज (गुरुवार, 09 अक्टूबर) जेडीयू और लोजपा-रामविलास में अहम बैठक हो रही है. इस बीच जानकारी के मिल रही है कि बीजेपी ने पहली लिस्ट के लिए 27 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं. सूत्रों के मुताबिक, एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा होने के बाद बीजेपी तुरंत इन नामों का ऐलान कर देगी.

बीजेपी के संभावित 27 उम्मीदवारों के नाम

1. लखीसराय: विजय कुमार सिन्हा

2. पाटेपुर (एससी): लखेंद्र कुमार रौशन

3. जाले: जिवेश कुमार

4. दरभंगा: संजय सरावगी

5. सहरसा: आलोक रंजन

6. साहेबपुर: राजू सिंह

7. कटिहार: तारकिशोर प्रसाद

8. वारिसलीगंज: अरुणा देवी

9. जमुई: श्रेयसी सिंह

10. बेतिया: रेणु देवी

11. मधुबन: राणा रणधीर सिंह

12. झंझारपुर: नीतीश मिश्रा

13. दरौंधा: कर्णजीत सिंह

14. गोरियाकोठी: देवेशकांत सिंह

15. अमनौर: कृष्णा कुमार मंटू

16. हाजीपुर: अवधेश सिंह

17. बिहारशरीफ: डॉ. सुनील कुमार

18. दीघा: संजीव चौरसिया

19. बांकीपुर: नितिन नबीन

20. रीगा: मोती लाल प्रसाद

21. बिस्फी : हरिभूषण ठाकुर

22. छातापुर: नीरज कुमार सिंह

23. बनमंखी (एससी): कृष्ण कुमार ऋषि

24. प्राणपुर: निशा सिंह

25. बरूराज: अरुण सिंह

26. तरारी: विशाल प्रशांत

27. बेगूसराय: कुंदन कुमार

उधर मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू की बैठक जारी है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में पार्टी उम्मीदवारों के चयन को लेकर गहन चर्चा की जा रही है. सीएम ने उन सीटों पर खास तौर से विचार किया, जहां पिछली बार हार हुई थी. सीएम इस बार उन सीटों पर नए चेहरों को मौका देने का विचार कर रहे हैं. दूसरी ओर पटना में लोजपा-रामविलास की बड़ी अहम बैठक चल रही है. इस बैठक की अध्यक्षता जेडीयू सांसद डॉ. अरुण भारती कर रहे हैं. इस बैठक में चिराग पासवान मौजूद नहीं हैं. सूत्रों के अनुसार, पार्टी अब एनडीए में अपने भविष्य को लेकर विचार कर रही है.

