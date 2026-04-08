बिहार में पहला मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी में सरगर्मियां तेज, सम्राट चौधरी के साथ ये नेता तलब किए गए दिल्ली

Bihar Politics: पार्टी की स्थापना के 46 साल बाद बीजेपी बिहार में अपना पहला मुख्यमंत्री बनाने जा रही है. जाहिर है, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर गंभीरता से मंथन होगा. जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, उस पर नीतीश कुमार की लेगेसी को थामने की जिम्मेदारी भी होगी.
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बिहार में नीतीश कुमार का शासनकाल खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. राज्य में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और इसके लिए दिल्ली से लेकर पटना में हलचल तेज हो गई है. दिल्ली में 10 अप्रैल को बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन करने वाले हैं. इस बैठक में बिहार प्रदेश के शीर्ष नेताओं के अलावा क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र जी और प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया शामिल होंगे.
बैठक के लिए बिहार प्रदेश भाजपा के जिन नेताओं को बुलाया गया है, उनमें प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार जायसवाल, बिहार सरकार में मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मंत्री मंगल पांडे शामिल हैं.
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इस बैठक में प्रदेश कोर ग्रुप से मुख्यमंत्री का नाम सुझाने को कहा जा सकता है. बैठक में इस बात की कोशिश होगी कि आम सहमति से कोई एक नाम तय हो जाए. इस बैठक में जो फैसला होगा, उसी के आधार पर पार्टी आलाकमान अंतिम फैसला लेगा.
पार्टी आलाकमान की ओर से मुख्यमंत्री का नाम फाइनल किए जाने के बाद गठबंधन के नेताओं को इस बारे में राजी करने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा.
हालांकि राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की रेस में अभी सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है. अगर कोर ग्रुप की बैठक में कोई किंतु परंतु नहीं हुआ तो सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं. उनके नाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के बाकी रणनीतिकारों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी. हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरह से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर चुटकी ली है, उससे भाजपा असहज हो सकती है.