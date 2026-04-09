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दिल्ली में होने वाली बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में इन 5 नामों पर होगा मंथन, रेस में सम्राट चौधरी सबसे आगे
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दिल्ली में होने वाली बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में इन 5 नामों पर होगा मंथन, रेस में सम्राट चौधरी सबसे आगे

10 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है. इस बैठक में बिहार के अगले मुख्यमंत्री के नामों पर विचार किया जाने वाला है. फिलहाल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं. हालांकि आलाकमान कुछ और नामों पर भी विचार करने वाला है और उनके नाम भी हमारे पास आ गए हैं. जिन नामों पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए विचार करने वाली है, उनमें सम्राट चौधरी के अलावा डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी और दिलीप जायसवाल शामिल हैं.

दिल्ली में होने वाली कोर ग्रुप की बैठक के लिए जिन भाजपा नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है, उनमें प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार जायसवाल, बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल शामिल हैं.

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की दावेदारी स्वाभाविक है. पिछले कुछ समय से वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हर वक्त साये की तरह रहते हैं. पहले से ज्यादा गंभीर हो गए हैं और बोलते वक्त शब्दों का प्रयोग चुन चुनकर करने लगे हैं. वे इस बात को लेकर सचेत भी हो गए हैं कि कही कोई ऐसा शब्द न निकल जाए तो भविष्य में बड़े ओहदे की राह में रोड़ बन जाए.

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