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बीजेपी कोर कमेटी की बैठक रद्द, 5 बजे सम्राट चौधरी तो 6 बजे पटना लौटेंगे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा

Bihar Politics: बिहार बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है. दिल्ली में बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर होने वाली कोर ग्रुप की बैठक कैंसिल कर दी गई है. इस बैठक में बिहार के अगले मुख्यमंत्री के नामों पर चर्चा की जानी थी. अब इस बैठक को टाल दिया गया है. सूत्रों की ओर से बताया जा रहा है कि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शाम 5 बजे दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो जाएंगे तो दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा शाम 6 बजे पटना के लिए निकलेंगे. राजनीतिक जानकार अब इस बैठक के कैंसिल होने के मतलब निकाल रहे हैं.