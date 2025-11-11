दिल्ली धमाके पर बोले दिलीप जायसवाल- “विपक्ष आतंकवाद पर चुप क्यों? यह राजनीति का नहीं, एकजुटता का वक्त है”

Dilip Jaiswal On Delhi Blast: कल शाम यानी 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस घटना को “बहुत दुखद” बताया और कहा कि पूरे देश को ऐसे वक्त में एकजुट रहना चाहिए.

दिलीप जायसवाल की अपील

किशनगंज में मतदान करने के बाद मीडिया से बात करते हुए जायसवाल ने कहा, कि “यह घटना बहुत दुखद है. ऐसे हमलों के जरिए देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है. मैं विपक्षी नेताओं से अपील करता हूं कि वे आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बोलें. राहुल गांधी जी चुप क्यों हैं? जब तक हम सब एकजुट होकर ऐसे चरमपंथियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, सरकार के लिए उन्हें रोकना मुश्किल होगा.” उन्होंने आगे कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं, बल्कि देश की एकता दिखाने का है.

बता दें कि धमाके के बाद शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जवाद ने कहा कि किसी निर्दोष की हत्या करना इस्लाम में सबसे बड़ा पाप माना जाता है. उन्होंने भी देशवासियों से शांति और एकता बनाए रखने की अपील की है.

बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग जारी

मंगलवार को यानी 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है. इस बार कुल 3.7 करोड़ मतदाता अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें 1.95 करोड़ पुरुष, 1.74 करोड़ महिलाएं और 943 तीसरे लिंग के मतदाता शामिल हैं. पूरे राज्य में 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं — जिनमें से 595 पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित हैं. गिनती 14 नवंबर को होगी, जिसके बाद तय होगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी होगी.

