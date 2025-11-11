Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2997620
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

दिल्ली धमाके पर बोले दिलीप जायसवाल- “विपक्ष आतंकवाद पर चुप क्यों? यह राजनीति का नहीं, एकजुटता का वक्त है”

Dilip Jaiswal On Delhi Blast: दिल्ली में हुए धमाके को लेकर बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा, यह बहुत दुखद घटना है और इसका मकसद देश का माहौल बिगाड़ना है. उन्होंने विपक्षी नेताओं से अपील की कि वे आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बोलें और राजनीतिक कारणों से चुप न रहें.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Nov 11, 2025, 01:52 PM IST

Trending Photos

दिल्ली धमाके पर बोले दिलीप जायसवाल- “विपक्ष आतंकवाद पर चुप क्यों? यह राजनीति का नहीं, एकजुटता का वक्त है”

Dilip Jaiswal On Delhi Blast: कल शाम यानी 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस घटना को “बहुत दुखद” बताया और कहा कि पूरे देश को ऐसे वक्त में एकजुट रहना चाहिए.

दिलीप जायसवाल की अपील
किशनगंज में मतदान करने के बाद मीडिया से बात करते हुए जायसवाल ने कहा, कि “यह घटना बहुत दुखद है. ऐसे हमलों के जरिए देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है. मैं विपक्षी नेताओं से अपील करता हूं कि वे आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बोलें. राहुल गांधी जी चुप क्यों हैं? जब तक हम सब एकजुट होकर ऐसे चरमपंथियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, सरकार के लिए उन्हें रोकना मुश्किल होगा.” उन्होंने आगे कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं, बल्कि देश की एकता दिखाने का है.

बता दें कि धमाके के बाद शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जवाद ने कहा कि किसी निर्दोष की हत्या करना इस्लाम में सबसे बड़ा पाप माना जाता है. उन्होंने भी देशवासियों से शांति और एकता बनाए रखने की अपील की है.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग जारी
मंगलवार को यानी 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है. इस बार कुल 3.7 करोड़ मतदाता अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें 1.95 करोड़ पुरुष, 1.74 करोड़ महिलाएं और 943 तीसरे लिंग के मतदाता शामिल हैं. पूरे राज्य में 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं — जिनमें से 595 पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित हैं. गिनती 14 नवंबर को होगी, जिसके बाद तय होगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी होगी.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Dilip Jaiswal On Delhi Blast

Trending news

Giridih
गिरिडीह में खून से लाल हुई पत्थर खदान! माफियाओं की गोलीबारी में एक की मौत, कई घायल
bihar chunav 2025
'मुझे डराया जा रहा है' बिहार चुनाव में ज्योति सिंह का वीडियो वायरल
Samastipur News
दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों में बिहार का पंकज सहनी भी शामिल, परिवार में मातम पसरा
bihar chunav 2025
चैनपुर से बृज किशोर बिंद का बड़ा बयान, बोले- "बिहार में बनेगी RJD सरकार"
bihar chunav 2025
मोतिहारी में पोलिंग बूथ पर चुनाव चिन्ह वाली पर्ची बांटने का आरोप, दो गिरफ्तार
bihar chunav 2025
कोनार पहुंचे प्रशांत किशोर, मतदान कर कहा; विकास और रोजगार के लिए करें वोट
Sitamarhi News
Sitamarhi News: सुनील कुमार पिंटू ने किया वोटरों को वोट ड़ालने के लिए प्रेरित
bihar chunav 2025
'हम 200 के आंकड़े का पार करके...', भारी वोटिंग के बीच BJP सांसद का बड़ा बयान
bihar chunav 2025
फारबिसगंज में भिड़े NDA-महागठबंधन कार्यकर्ता! वोटिंग के बीच बूथ पर झड़प
bihar chunav 2025
कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने परिवार संग किया मतदान, नेहा शर्मा नहीं आईं नजर