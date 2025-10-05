Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2949347
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार BJP चुनाव समिति की बैठक संपन्न, उम्मीदवार चयन पर हुई गहन चर्चा, दक्षिण बिहार और मगध पर फोकस

Bihar BJP Election Committee Meeting: पटना में बिहार बीजेपी चुनाव समिति की बैठक करीब तीन घंटे तक चली, जिसमें सिटिंग सीटों पर चर्चा पूरी कर ली गई. बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी जो हर हाल में जीत दर्ज कर सकें. एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान भी जल्द होगा.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 05, 2025, 10:27 PM IST

Trending Photos

पटना में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म
पटना में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म

BJP Election Committee Meeting: पटना स्थित बिहार बीजेपी कार्यालय में रविवार को पार्टी की चुनाव समिति की अहम बैठक आयोजित हुई. बैठक करीब तीन घंटे तक चली, जिसमें समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे. इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवार चयन, सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई.

बैठक के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि लगातार दूसरे दिन चुनाव समिति की बैठक हुई. आज सिटिंग सीटों पर चर्चा पूरी कर ली गई. सभी सदस्यों ने सुझाव दिए और यह सहमति बनी कि पार्टी ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतारेगी जो हर परिस्थिति में मजबूती से चुनाव लड़ सके और भारी मतों से जीत दर्ज करे.

जायसवाल ने कहा कि एनडीए के सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है और जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि बाद में और सीटें बीजेपी के खाते में आती हैं तो उस पर भी चर्चा होगी. टिकट वितरण का अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि इस बार दक्षिण बिहार, शाहाबाद और मगध के इलाकों की सीटों पर खास ध्यान दिया जाएगा. पार्टी इन क्षेत्रों में सोच-समझकर ऐसे उम्मीदवार उतारेगी जिनकी जीत पक्की हो सके. उन्होंने दावा किया कि इन इलाकों से एनडीए को मजबूत समर्थन मिलेगा.

बैठक के बाद सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि किशोर को नोटिस भेजा गया है और अब उन्हें उसका जवाब देना होगा. मैंने उनके खिलाफ केस किया है और यदि वे माफी नहीं मांगते तो उन्हें सजा मिलेगी.

वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी नेताओं पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी चुनाव आयोग जैसे निष्पक्ष संगठन पर सवाल उठाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं. गिरिराज ने कहा कि राहुल गांधी को जननायक बताना शब्द का अपमान है और देश का दुर्भाग्य होगा यदि उन्हें इस रूप में देखा जाए.

ये भी पढ़ें- Bihar Politics: 'चुनाव आयोग NDA के पक्ष में कर रहा काम', मुकेश सहनी का बड़ा हमला

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar NewsBihar politics

Trending news

Pawan Singh
पवन सिंह से मिलने लखनऊ पहुंचीं पत्नी ज्योति सिंह, पुलिस ने घर के बाहर रोका
Mahila Rojgar Yojana
महिला रोजगार योजना से अनिता और सुंदरी समेत लाखों महिलाओं को मिली नई पहचान
Mukesh Sahni
Bihar Politics: 'चुनाव आयोग NDA के पक्ष में कर रहा काम', मुकेश सहनी का बड़ा हमला
Deputy CM Vijay Kumar Sinha
Bihar Politics: लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने दी करोड़ों की सौगात
Patna Metro
Patna Metro: अब खत्म हुआ लंबा इंतजार, सोमवार से दौड़ेगी राजधानी की पहली मेट्रो
bihar chunav 2025
घोषणा पत्र के लिए पूरे राज्य में BJP ने शुरू की कवायद, सुझाव पेटी रथ- वेबसाइट लॉन्च
Shahnawaz Hussain
बिहार चुनाव को लेकर शाहनवाज हुसैन का तेजस्वी यादव पर हमला
Bihar politics
बूथ लूटने वाले निष्पक्ष मतदान की बात न करें, तेजस्वी पर नितिन नबीन ने साधा निशाना
Election Commission
चुनाव आयोग ने BLO को उनके कार्य के लिए किया सम्मानित, कहा- ये देश के लिए प्रेरणा हैं
east champaran news
भारी बारिश के कारण भटहां-हरसिद्धि मुख्य मार्ग की पुलिया टूटी, आवागमण बूरी तरह बाधित
;