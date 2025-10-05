बिहार BJP चुनाव समिति की बैठक संपन्न, उम्मीदवार चयन पर हुई गहन चर्चा, दक्षिण बिहार और मगध पर फोकस

BJP Election Committee Meeting: पटना स्थित बिहार बीजेपी कार्यालय में रविवार को पार्टी की चुनाव समिति की अहम बैठक आयोजित हुई. बैठक करीब तीन घंटे तक चली, जिसमें समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे. इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवार चयन, सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई.

बैठक के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि लगातार दूसरे दिन चुनाव समिति की बैठक हुई. आज सिटिंग सीटों पर चर्चा पूरी कर ली गई. सभी सदस्यों ने सुझाव दिए और यह सहमति बनी कि पार्टी ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतारेगी जो हर परिस्थिति में मजबूती से चुनाव लड़ सके और भारी मतों से जीत दर्ज करे.

जायसवाल ने कहा कि एनडीए के सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है और जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि बाद में और सीटें बीजेपी के खाते में आती हैं तो उस पर भी चर्चा होगी. टिकट वितरण का अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में होगा.

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि इस बार दक्षिण बिहार, शाहाबाद और मगध के इलाकों की सीटों पर खास ध्यान दिया जाएगा. पार्टी इन क्षेत्रों में सोच-समझकर ऐसे उम्मीदवार उतारेगी जिनकी जीत पक्की हो सके. उन्होंने दावा किया कि इन इलाकों से एनडीए को मजबूत समर्थन मिलेगा.

बैठक के बाद सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि किशोर को नोटिस भेजा गया है और अब उन्हें उसका जवाब देना होगा. मैंने उनके खिलाफ केस किया है और यदि वे माफी नहीं मांगते तो उन्हें सजा मिलेगी.

वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी नेताओं पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी चुनाव आयोग जैसे निष्पक्ष संगठन पर सवाल उठाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं. गिरिराज ने कहा कि राहुल गांधी को जननायक बताना शब्द का अपमान है और देश का दुर्भाग्य होगा यदि उन्हें इस रूप में देखा जाए.

