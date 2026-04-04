6 से 12 अप्रैल तक 'उत्सव' मोड में बिहार भाजपा: 'गांव चलो-बस्ती चलो' अभियान के जरिए लाभार्थियों से सीधा संवाद

पटना: भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी स्थापना दिवस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल को स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी राज्य से लेकर बूथ स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

6 अप्रैल (स्थापना दिवस): सभी कार्यकर्ता अपने घरों और कार्यालयों पर पार्टी का ध्वज फहराएंगे. बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक कार्यक्रमों में भाग लेंगे. जनप्रतिनिधि, मंत्री और पदाधिकारी जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे.

7 अप्रैल: सभी पार्टी कार्यालयों (जिला, प्रदेश, मंडल) को सजाया जाएगा और रंगोली बनाई जाएगी.

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7 से 12 अप्रैल: गांव चलो, बस्ती चलो अभियान और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान. समाज के बुद्धिजीवियों और विभिन्न वर्गों के लोगों का अभिनंदन.

संजय सरावगी ने कहा कि इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी और लाभार्थियों से सीधा संपर्क किया जाएगा. भारतीय जनता पार्टी के 45 वर्षों की यह गौरवशाली यात्रा केवल एक राजनीतिक दल की यात्रा नहीं, बल्कि एक विचार, एक संकल्प और राष्ट्र निर्माण की सतत साधना की यात्रा है.

उन्होंने कहा, आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित है. यह गौरव हमें हमारी विशिष्ट विचारधारा, कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व के कारण प्राप्त हुआ है.

सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत निरंतर विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भाजपा देश के हर वर्ग तक पहुंच रही है. भाजपा का समर्पण केवल सत्ता के लिए नहीं है. हमारा समर्पण है मां भारती के लिए. हमारा समर्पण है देश के करोड़ों नागरिकों के लिए और हमारा समर्पण है भारतीय संविधान के लिए.