Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3165470
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

6 से 12 अप्रैल तक 'उत्सव' मोड में बिहार भाजपा: 'गांव चलो-बस्ती चलो' अभियान के जरिए लाभार्थियों से सीधा संवाद

BJP Foundation Day: बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है. इस लिहाज से इस बार का स्थापना दिवस बहुत खास मायने रखता है. तभी तो प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इतने उत्साह से स्थापना दिवस मनाने का ऐलान किया है. 

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 04, 2026, 03:49 PM IST

Trending Photos

संजय सरावगी, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार भाजपा (File Photo)
संजय सरावगी, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार भाजपा (File Photo)

पटना: भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी स्थापना दिवस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल को स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी राज्य से लेकर बूथ स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

6 अप्रैल (स्थापना दिवस): सभी कार्यकर्ता अपने घरों और कार्यालयों पर पार्टी का ध्वज फहराएंगे. बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक कार्यक्रमों में भाग लेंगे. जनप्रतिनिधि, मंत्री और पदाधिकारी जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. 

7 अप्रैल: सभी पार्टी कार्यालयों (जिला, प्रदेश, मंडल) को सजाया जाएगा और रंगोली बनाई जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

READ ALSO: भाजपा ने बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम किया फाइनल, आरएसएस ने भी लगाई मुहर: सूत्र

7 से 12 अप्रैल: गांव चलो, बस्ती चलो अभियान और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान. समाज के बुद्धिजीवियों और विभिन्न वर्गों के लोगों का अभिनंदन. 

संजय सरावगी ने कहा कि इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी और लाभार्थियों से सीधा संपर्क किया जाएगा. भारतीय जनता पार्टी के 45 वर्षों की यह गौरवशाली यात्रा केवल एक राजनीतिक दल की यात्रा नहीं, बल्कि एक विचार, एक संकल्प और राष्ट्र निर्माण की सतत साधना की यात्रा है.

उन्होंने कहा, आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित है. यह गौरव हमें हमारी विशिष्ट विचारधारा, कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व के कारण प्राप्त हुआ है. 

सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत निरंतर विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भाजपा देश के हर वर्ग तक पहुंच रही है. भाजपा का समर्पण केवल सत्ता के लिए नहीं है. हमारा समर्पण है मां भारती के लिए. हमारा समर्पण है देश के करोड़ों नागरिकों के लिए और हमारा समर्पण है भारतीय संविधान के लिए.

TAGS

Bihar BJP

Trending news

Bihar Private School
ना जमीन की कमी और ना NOC की किल्लत! बिहार में प्राइवेट स्कूल खोलना हुआ आसान!
Bihar Police Job Scam
Bihar Police Job Scam: पूर्व DGP सिंघल से जुड़ा कनेक्शन, EOU ने मांगा जवाब
Begusarai News
दरभंगा में सोना लूटा, बॉर्डर क्रास कर भागे बेगूसराय, पुलिस ने किया हॉफ एनकाउंटर
Jamtara News
जयनगर-पुरी एक्सप्रेस में अचानक उठा धुआं, जामताड़ा के पास मची भारी अफरा-तफरी
bihar jamui news
खेलते-खेलते खुले कुएं में गिरा मासूम, 4 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत से मचा कोहराम
Radhakrishna Kishore
'उग्रवाद खत्म नहीं हुआ है, कंट्रोल हुआ है'; अचानक बूढ़ा पहाड़ पहुंचे वित्त मंत्री
Radhakrishna Kishore
'उग्रवाद खत्म नहीं हुआ है, कंट्रोल हुआ है'; अचानक बूढ़ा पहाड़ पहुंचे वित्त मंत्री
nitish kumar
IFS प्रशिक्षु अधिकारियों से मिले नीतीश कुमार: पर्यावरण बचाने का दिया मंत्र
patna news
पटना में हाईकोर्ट वकील समेत 3 गिरफ्तार: बंधक बनाकर मारपीट और यौनशोषण करने का आरोप
Bihar News
मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद एक्शन: मुजफ्फरपुर में छापेमारी, शराब जब्त