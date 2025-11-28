Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

सरकारी आवास दहेज की संपत्ति नहीं होता, हार स्वीकार कर कानून विरोधी सोच छोड़े राजद : जयराम विप्लव

Jairam Viplav: भाजपा प्रवक्ता जयराम विप्लव ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनावी हार के बाद विपक्ष भ्रमित नेतृत्व और विवादों में उलझा है. राबड़ी देवी के सरकारी आवास खाली न करने के मामले को लेकर उन्होंने विपक्ष की लोकतांत्रिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाए और कहा कि नीतीश सरकार सुशासन व विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 28, 2025, 02:05 PM IST

जयराम विप्लव, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट सह प्रदेश प्रवक्ता
Jairam Viplav: भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट सह प्रदेश प्रवक्ता जयराम विप्लव ने कहा कि बिहार की मौजूदा राजनीति यह साफ दिखा रही है कि विपक्ष अभी भी हार के सदमे और भ्रमित नेतृत्व से उबर नहीं पाया है. विकास को रिजेक्ट करना, भ्रम फैलाना और कानून-व्यवस्था पर अनाप-शनाप बयान देना—इन्हीं कुछ बातों पर इनकी राजनीति टिक गई है. जनता ने कानून-व्यवस्था पर राजद की गंदी सोच का हिसाब कर दिया है, लेकिन अब भी ये लोग धमकियों की वही पुरानी भाषा बोल रहे हैं. कानून ही इनका असली इलाज करेगा.

जयराम विप्लव ने कहा कि राबड़ी देवी द्वारा सरकारी आवास खाली करने से इनकार और धमकी भरा रवैया लोकतंत्र में बिल्कुल अस्वीकार्य है. सरकारी आवास जनता की संपत्ति है, किसी की निजी जागीर या दहेज की संपत्ति नहीं.'लालू–राबड़ी मॉडल' में ही सरकारी बंगले को निजी मिल्कियत समझा जाता था, जबकि लोकतंत्र में सभी पर एक समान कानून लागू होता है. जयराम विप्लव ने कहा कि विपक्ष का पूरा कुनबा आज नेतृत्वहीन, दिशाहीन और आपसी सिरफुटव्वल से जर्जर हो चुका है. न कोई कप्तान है, न कोई नीति, न बिहार के विकास का कोई खाका. जनता पूछ रही है कि बिना दिशा और बिना नेतृत्व का यह राजनीतिक जहाज आखिर किस ओर बढ़ रहा है.

ये भी पढ़े: 'मैं भी बराबर का जिम्मेदार हूं', बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने हार की ली जिम्मेदारी

जयराम विप्लव ने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार सुशासन, कानून-व्यवस्था और पारदर्शिता के एजेंडे पर मजबूती से काम कर रही है. जीरो-टॉलरेंस की नीति ने भ्रष्टाचार, अपराध और अराजकता की राजनीति को जड़ से कमजोर किया है. इसी कारण विपक्ष बौखलाहट में लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहा है. जयराम विप्लव ने कहा कि राजद और उसके सहयोगियों की पूरी राजनीति जातिवाद, परिवारवाद और कुर्सी के इर्द-गिर्द घूमती है. बिहार जब-जब आगे बढ़ता है, विपक्ष का पेट दुखने लगता है. इन्हें बिहार का उज्ज्वल भविष्य नहीं, केवल अपनी राजनीतिक दुकानदारी बचाने की चिंता है.

जयराम विप्लव ने कहा कि बिहार का युवा, किसान, गरीब और मध्यम वर्ग सुरक्षा, स्थिरता और अवसर चाहता है. विपक्ष उन्हें फिर से 90 के दशक के उसी अंधकार में धकेलना चाहता है, जब अपराध, भ्रष्टाचार, रंगदारी और अराजकता अपने चरम पर थे. बिहार अब उस दौर में कभी वापस नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि जनता सब देख और समझ रही है. एक तरफ सुशासन, विकास और कानून का सम्मान, दूसरी तरफ धमकी, कब्जे की मानसिकता और परिवारवाद. बिहार का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, और विपक्ष अपनी डूबती साख को बचाने की जुगाड़ में व्यस्त है.

रिपोर्ट: zee बिहार झारखंड

Jairam Viplav

