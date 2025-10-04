Advertisement
बिहार BJP की महत्वपूर्ण बैठक आज, सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा संभव

Bihar Chunav 2025: आज शाम बिहार बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है. संभावना है कि बैठक के दौरान पार्टी सीटें भी चिह्नित कर लेगी. साथ ही, प्रत्याशियों के नाम की सूची संसदीय बोर्ड भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 04, 2025, 02:11 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है. इसी क्रम में आज बिहार बीजेपी की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. आज (4 अक्टूबर) शाम में चुनाव समिति की पहली बैठक होगी. आज तीन से चार घंटे की बैठक में बीजेपी की सिटिंग सीट पर होने की संभावना है. बैठक में चर्चा के बाद चुनाव समिति उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगी और फिर उम्मीदवारों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा जाएगा.

बैठक में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, मंत्री मंगल पांडेय, सांसद संजय जायसवाल, भीखूभाई दलसानिया समेत चुनाव समिति के सदस्य शामिल होंगे. पार्टी की ओर से चुनाव समिति के सभी सदस्यों को सूचित कर दिया गया है. संभावना है कि बैठक के दौरान पार्टी सीटें भी चिह्नित कर लेगी. साथ ही, प्रत्याशियों के नाम की सूची संसदीय बोर्ड भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने अधिकारियों और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की. 

'चुनाव आयोग के सामने रखी अपनी बात'
इसे लेकर जदयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि हमने चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी. बिहार में SIR हुआ है, और बिहार देश को दिखाएगा कि SIR कैसे होता है. हमने आग्रह किया है कि बिहार में एक चरण में चुनाव कराए जाएं. बिहार में कानून-व्यवस्था अच्छी स्थिति में है. अगर महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव हो सकते हैं, तो बिहार में क्यों नहीं?

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

