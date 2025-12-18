Patna News: आज पदभार ग्रहण करेंगे बिहार BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, सैकड़ों वाहनों के साथ पटना के लिए रवाना

Patna News: बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी अपना पदभार संभालने के लिए दरभंगा से पटना के लिए रवाना हो गए हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता संगठन को मजबूत करना और पार्टी में समन्वय बनाए रखना होगा.
Patna News: भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी आज (18 दिसंबर) अपना पदभार ग्रहण करेंगे, जिसके लिए वे अपने दरभंगा आवास से निकल गए हैं. उनके साथ करीब सैकड़ों वाहनों के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता पटना के लिए निकल गए हैं. आज यानी गुरुवार को पटना जाने से पहले पूर्व मंत्री रामसूरत राय सहित सुपौल, मुज़फ्फरपुर सहित कई जिलों के जिलाध्यक्ष सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मिथिला के पाग-चादर और मखाना का माला पहना कर स्वागत करते हुए रवाना किया. इस दौरान संजय सरावगी ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाना और सरकार-पार्टी के समन्वय बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी.
भाजपा प्रदेश कार्यालय को सजाया गया
नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय को सजाया गया है. आज विधिवत रूप से कुर्सी पर प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी बैठेंगे. प्रदेश नेतृत्व और बिहार सरकार में भाजपा कोटे से शामिल सभी मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सहित संगठन के तमाम नेता आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे जिसको लेकर भाजपा कार्यालय में तैयारी पूरी कर ली गई है. कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे लिए खुशी की बात है. एक तरफ जहां बिहार से बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं तो वही हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को चुना गया है. कार्यकर्ता का मनोबल काफ़ी बढ़ा है.
पार्टी में नई ऊर्जा आने की उम्मीद
सोमवार (15 दिसंबर) को भारतीय जनता पार्टी ने पत्र जारी कर घोषणा कर की कि संजय सरावगी बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे. जारी पत्र में लिखा- 'भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने संजय सरावगी, विधायक को भारतीय जनता पार्टी बिहार का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी.' बता दें कि संजय सरावगी दरभंगा से विधायक हैं और वैश्य समाज से आते हैं. पहले ये जिम्मेदारी दिलीप जायसवाल के पास थी. संजय सरावगी को बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पद मिलने से पार्टी में नई ऊर्जा आने की उम्मीद जताई जा रही है. वे लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं. बिहार की राजनीति में दरभंगा शहर से आने वाले सरावगी इस क्षेत्र को मजबूत कर सकते हैं. पार्टी अब संगठन के कामों को उनके नेतृत्व में आगे बढ़ाएगी.
रिपोर्ट- मुकेश कुमार
