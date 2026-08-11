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'बचकानी हरकतें बंद कर ननिहाल जाएं', बिहार BJP अध्यक्ष संजय सरावगी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

JPSC Student Protest: बिहार BJP अध्यक्ष संजय सरावगी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि सदन में बैठकर देश और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वे संसद की कार्यवाही को बाधित करने का काम कर रहे हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 11, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:45 PM IST
'बचकानी हरकतें बंद कर ननिहाल जाएं', बिहार BJP अध्यक्ष संजय सरावगी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना
Image Credit: बिहार BJP अध्यक्ष संजय सरावगी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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