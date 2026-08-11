'बचकानी हरकतें बंद कर ननिहाल जाएं', बिहार BJP अध्यक्ष संजय सरावगी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

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बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और दरभंगा सांसद संजय सरावगी ने रांची में छात्र आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अराजकता के पोस्टर बॉय बनकर रह गए हैं. वे जेन-जी की बात करते हैं, लेकिन खुद जेन-अल्फा के बच्चों की तरह बचकानी हरकत करते हैं. संजय सरावगी ने कहा कि राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता और सांसद हैं. ऐसे में उन्हें संसद में गंभीरता दिखानी चाहिए. सदन में बैठकर देश और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वे संसद की कार्यवाही को बाधित करने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि रांची छात्र आंदोलन सहित विभिन्न मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय राहुल गांधी को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सदन में रखनी चाहिए.
संसद में कर रहे बच्चों की तरह हरकत
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी के विदेश दौरों पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी साल में काफी समय विदेश में अपने ननिहाल में रहते हैं और वहां बच्चों की तरह हरकत करते हैं. उसी तरह की हरकतें वे संसद भवन में भी कर रहे हैं, जो उचित नहीं है. सरावगी ने कहा कि अगर राहुल गांधी को इसी तरह की हरकत करनी है तो सदन के बजाय ननिहाल चले जाएं. वहीं, संजय सरावगी ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला. तेजस्वी यादव द्वारा भ्रष्टाचार और बिहार के खजाने की लूट के आरोप लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और उसके बाद दूसरों पर आरोप लगाना चाहिए.
वहीं, सरावगी ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाला मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि जिनके परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप और मामले रहे हैं, उन्हें दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने राजनीतिक अतीत को देखना चाहिए. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव लगातार सदन से गायब रहते हैं और बिहार की जनता के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव कब सदन में आएंगे और कब चले जाएंगे, इसका किसी को पता नहीं रहता. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद रांची छात्र आंदोलन और बिहार की राजनीति को लेकर सियासी बयानबाजी तेज होने की संभावना है.
रिपोर्ट: मुकेश कुमार