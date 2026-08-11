'बचकानी हरकतें बंद कर ननिहाल जाएं', बिहार BJP अध्यक्ष संजय सरावगी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

संसद में कर रहे बच्चों की तरह हरकत

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी के विदेश दौरों पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी साल में काफी समय विदेश में अपने ननिहाल में रहते हैं और वहां बच्चों की तरह हरकत करते हैं. उसी तरह की हरकतें वे संसद भवन में भी कर रहे हैं, जो उचित नहीं है. सरावगी ने कहा कि अगर राहुल गांधी को इसी तरह की हरकत करनी है तो सदन के बजाय ननिहाल चले जाएं. वहीं, संजय सरावगी ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला. तेजस्वी यादव द्वारा भ्रष्टाचार और बिहार के खजाने की लूट के आरोप लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और उसके बाद दूसरों पर आरोप लगाना चाहिए.