महागठबंधन अब ‘महा-लठबंधन’ बन गया है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तंज

Bihar Chunav 2025: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर तीखा हमला करते हुए इसे अब ‘महा-लठबंधन’ करार दिया है. उन्होंने कहा कि यह गठबंधन विकास और जनता की भलाई से भटककर सत्ता और अराजकता फैलाने में लगा हुआ है. दिलीप जयसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'एक्स' पर गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की शुभकामनाए भी दीं.

Oct 22, 2025

Bihar Chunav 2025: बिहार में चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने बुधवार को महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन ने उम्मीदवारों के चयन और सीट बंटवारे को जिस तरह से संभाला है, उससे बिहार की जनता के सामने उसका असली चेहरा उजागर हो गया है. यह गठबंधन अब 'महा-लठबंधन' बन चुका है, जो लाठी-डंडों और अराजकता फैलाने वालों का समूह है. जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन की राजनीति अब विकास से भटककर अराजकता की राह पर चली गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पाने के लिए यह दल एक-दूसरे के विरोधी विचारों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, बिहार के लोग अब समझ चुके हैं कि इस गठबंधन में जनता का नहीं, बल्कि कुर्सी का हित सबसे बड़ा है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी बताया कि शिवान और गोपालगंज जिलों में बुधवार को चार चुनावी सभाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे. उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मैं भी इन सभाओं में मौजूद रहूंगा. जनता का उत्साह देखकर साफ है कि बिहार फिर से विकास और सुशासन की राह पर आगे बढ़ना चाहता है.

इसी बीच, गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन के मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'एक्स' पर गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत की राजनीति के आधुनिक चाणक्य आदरणीय अमित शाह जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आपका अडिग नेतृत्व, संगठन कौशल और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत है. आपके दूरदर्शी मार्गदर्शन ने देश को सुरक्षा, स्थिरता और आत्मविश्वास की नई दिशा दी है.

उन्होंने आगे लिखा, प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि वे आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और असीम ऊर्जा प्रदान करें ताकि आप राष्ट्रसेवा और संगठन सशक्तिकरण का नेतृत्व इसी प्रकार करते रहें.

इनपुट: आईएएनएस

