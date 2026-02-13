Advertisement
Bihar News: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की मां का मुंबई में निधन, दरभंगा लाया जाएगा पार्थिव शरीर

Sanjay Saraogi Mother Passes Away: बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की मां राधा देवी सरावगी का आज (शुक्रवार, 13 फरवरी) सुबह-सुबह मुंबई स्थित हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया है. वे लगभग 82 वर्ष की थीं और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थीं.

संजय सरावगी की मां का निधन (फाइल फोटो)
Sanjay Saraogi Mother Passes Away: बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और दरभंगा के विधायक संजय सरावगी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मां राधा देवी सरावगी का आज (शुक्रवार, 13 फरवरी) सुबह-सुबह मुंबई स्थित हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया है. वे लगभग 82 वर्ष की थीं. दरभंगा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, आज दोपहर 2:00 बजे के करीब उनका शव दरभंगा स्थित आवास पर पहुंचना संभावित है. 

बता दें कि राधा देवी सरावगी अपने पीछे पति, तीन बेटे, पुत्र वधुओं समेत भरा-पूरा परिवार छोड़ गई है. वह पिछले कुछ दिनों से बीमार थी और उनका इलाज मुंबई स्थित हिंदुजा अस्पताल में चल रहा था. श्रीमती राधा देवी सरावगी एक धर्म परायण महिला थी और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मां का निधन होने से पार्टी में शोक की लहर है. बिहार भाजपा के बड़े-बड़े दिग्गज नेता इस वक्त सरावगी परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. इसी कड़ी में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक्स पर लिखा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष सह दरभंगा विधायक संजय सरावगी जी की पूजनीय माताजी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिवार को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

