Bihar Politics: दिलीप जायसवाल के मंत्री बनते ही BJP में प्रदेश अध्यक्ष की तलाश शुरू, रेस में ये तीन नेता

बिहार चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को प्रमोशन देते हुए नीतीश सरकार में मंत्री बना दिया है. दिलीप जायसवाल ने भी बतौर उद्योग मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 24, 2025, 07:11 AM IST

बिहार चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को प्रमोशन देते हुए नीतीश सरकार में मंत्री बना दिया है. दिलीप जायसवाल ने भी बतौर उद्योग मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है. पदभार संभालने के साथ ही दिलीप जायसवाल ने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश से पलायन को रोकना है. उन्होंने कहा कि बिहार से पलायन रोका जाएगा और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग राज्य में पलायन को रोकने की दिशा में काम करेगा. दिलीप जायसवाल अपने वादे में कितना कामयाब हो पाते हैं, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन उनके मंत्री से बिहार बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है.

