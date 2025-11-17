एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी में हलचल तेज! विधायक दल की अहम बैठक आज; बिहार की सत्ता को लेकर बड़ा फैसला

BJP Legislature Party meeting: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है. राज्य में सरकार गठन की कवायद के बीच भाजपा विधायक दल की यह बैठक काफी अहम होगी. जानकारी के अनुसार, भाजपा विधायक दल की मंगलवार सुबह 10 बजे बैठक होगी. यह बैठक पटना स्थित अटल सभागार में होगी, जिसमें विधायक दल के नेता का ऐलान संभव है.

इससे पहले, बिहार में एनडीए की जीत पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य की जनता ने यह जनादेश दिया है. उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता की ओर से दिया गया जनादेश कांग्रेस-राजद गठबंधन के लिए आत्मचिंतन का विषय है. छठ मईया का मजाक उड़ाने वाले और इसे नौटंकी कहने वाले लोग आज खुद नौटंकी बन चुके हैं.

उन्होंने कहा, "यह जनादेश बिहारी संस्कृति और परंपराओं का अपमान करने वालों के खिलाफ है. भगवान भास्कर और छठ का उपहास करने वालों को अब इसके परिणाम भुगतने होंगे. राजद और कांग्रेस के युवराज, जिन्होंने भगवान भास्कर और छठी मईया का अपमान किया, आज उनकी शक्ति छिन्न हो गई. अब राजनीति चरित्र की होगी, चतुराई की नहीं."

विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राजनीति में बिहारी लोगों और उनकी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान होना चाहिए, तभी सही मायने में बिहार का नेतृत्व किया जा सकता है. राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के अपने परिवार पर आरोपों को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "यह शक्ति, बेटियों, बहनों और माताओं का अपमान है. यह हमारी सनातन संस्कृति के सम्मान की बात है. जहां ऐसे आंसू बहते हैं, वहां न शांति होती है और न ही सुख. उसका विनाश और क्षय निश्चित है. जिस घर में पिता की बेटी का अपमान होता है, जहां पिता के बेटों को दरकिनार किया जाता है और जहां व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, उसे जबरन राजनीति में घसीटा जाना उसके अपने कर्मों का परिणाम है."