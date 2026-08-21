/Explainer: बिहार में B.Sc. नर्सिंग और पैरामेडिकल के 90% छात्र हुए फेल, कई जिलों में भारी हंगामे के बीच जानें आखिर क्यों गिरा इतना रिजल्ट?

बिहार में इस साल B.Sc. नर्सिंग और पैरामेडिकल का रिजल्ट काफी खराब आया है. जानकारी के अनुसार, राजधानी पटना समेत कई जिलों में करीब 90% छात्र फेल हो गए हैं. इसको लेकर छात्र-छात्राओं ने शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. राजधानी पटना के दानापुर में अंबेडकर हायर एजुकेशन के नर्सिंग के छात्रों ने गोला रोड अंबेडकर कार्यालय में जमकर हंगामा किया. यहां बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में 90% छात्र हुए हैं. फेल हुए छात्रों ने सड़क जाम करके कॉलेज प्रबंधन पर 'सेंटर मैनेज' करने के नाम पर मोटी रकम लेने का लगाया है. छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में पास कराने और सेंटर मैनेज करने के नाम पर उनसे पैसे लिए गए थे. इसके बावजूद परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद करीब 90 प्रतिशत छात्र-छात्राओं के फेल होने से उनका आक्रोश फूट पड़ा.