/Explainer: बिहार में B.Sc. नर्सिंग और पैरामेडिकल के 90% छात्र हुए फेल, कई जिलों में भारी हंगामे के बीच जानें आखिर क्यों गिरा इतना रिजल्ट?

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बिहार में इस साल B.Sc. नर्सिंग और पैरामेडिकल का रिजल्ट काफी खराब आया है. जानकारी के अनुसार, राजधानी पटना समेत कई जिलों में करीब 90% छात्र फेल हो गए हैं. इसको लेकर छात्र-छात्राओं ने शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. राजधानी पटना के दानापुर में अंबेडकर हायर एजुकेशन के नर्सिंग के छात्रों ने गोला रोड अंबेडकर कार्यालय में जमकर हंगामा किया. यहां बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में 90% छात्र हुए हैं. फेल हुए छात्रों ने सड़क जाम करके कॉलेज प्रबंधन पर 'सेंटर मैनेज' करने के नाम पर मोटी रकम लेने का लगाया है. छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में पास कराने और सेंटर मैनेज करने के नाम पर उनसे पैसे लिए गए थे. इसके बावजूद परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद करीब 90 प्रतिशत छात्र-छात्राओं के फेल होने से उनका आक्रोश फूट पड़ा.
छात्रों का कहना है कि उनसे यह कहकर पैसे लिए गए थे कि परीक्षा केंद्र को मैनेज किया जाएगा और उन्हें परीक्षा में परेशानी नहीं होगी. सभी छात्र आसानी से पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. छात्रों के अनुसार, बड़ी रकम खर्च करने के बाद भी जब रिजल्ट आया तो अधिकांश छात्र फेल मिले. इससे छात्रों ने सवाल उठाया कि आखिर सेंटर मैनेज करने के नाम पर लिए गए पैसे का क्या हुआ और यदि परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष थी, तो इतनी बड़ी संख्या में छात्र फेल कैसे हो गए?
रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया
रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए छात्र-छात्राओं ने गोला रोड स्थित संस्थान के मुख्य कार्यालय का घेराव कर दिया. छात्रों ने परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच कराने, रिजल्ट की पुनः जांच और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. छात्रों का कहना है कि इस तरह की व्यवस्था से उनके वर्षों की पढ़ाई, मेहनत और भविष्य पर सीधा असर पड़ रहा है.
समस्तीपुर में भी छात्रों का प्रदर्शन
इसी तरह से समस्तीपुर जिले के लीडर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के छात्रों ने भी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद फेल किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल किया. प्रदर्शनकारी छात्रों ने रिजल्ट की निष्पक्ष समीक्षा और उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच कराने की मांग की. प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि परिणाम में उन्हें अपेक्षा के अनुरूप अंक नहीं मिले. उनका कहना है कि बेहतर परीक्षा के बाद भी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया. छात्रों ने मांग की कि परीक्षा परिणाम की निष्पक्ष तरीके से समीक्षा कराई जाए.
आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं
हालांकि, सेंटर मैनेज करने और छात्रों को पास कराने के नाम पर पैसे लिए जाने के आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी नहीं हुई है. संस्थान और संबंधित विश्वविद्यालय प्रशासन का पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर स्पष्ट होगी. मामला अब सिर्फ रिजल्ट की दोबारा जांच का नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ कथित तौर पर हुए खिलवाड़ और परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.
क्यों गिर गया इतना रिजल्ट?
प्रदर्शनकारी छात्रों ने कॉपियों की जांच और रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया में भारी अनिमितताएं बरतने का आरोप लगाया है. छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि परीक्षा से पहले कॉलेज प्रशासनों ने परीक्षा केंद्र को 'मैनेज' करने के नाम पर मोटी रकम वसूलने के बावजूद बड़े पैमाने पर छात्रों को फेल करने का आरोप लगाया है. विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की भारी कमी है. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (BUHS), पटना वर्तमान वीसी अन्य बड़े चिकित्सा संस्थान (IGIMS) के निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं. कार्यभार की अधिकता के कारण परीक्षा और कॉपियों के मूल्यांकन की निगरानी ठीक से नहीं हो पा रही है.