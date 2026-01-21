Bihar Budget 2026: नीतीश सरकार के 20 साल में 13 गुणा बढ़ा बिहार का बजट, देखें इस बार कितनी बढ़ेगी धनराशि

Bihar Budget 2026: बिहार विधानसभा का बजट सत्र आगामी 02 फरवरी से शुरू होने वाला है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार का यह पहला बजट होगा, जिसे वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव 03 फरवरी को सदन के पटल पर पेश करेंगे. जानकारी के मुताबिक, इस बार का बजट 3.66 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि का होने का अनुमान है, जो मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 के 3.17 लाख करोड़ रुपये के बजट से करीब 11 फीसदी ज्यादा होगा. बता दें कि एनडीए सरकार ने अगले पांच साल में एक करोड़ नौकरी-रोजगार देने का वादा किया है, लिहाजा पहले ही बजट से इस पर खास फोकस रहेगा. इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार के 'सात निश्चय-3' के लिए भी अच्छी-खासी राशि आवंटित की जा सकती है. आर्थिक जानकारों के अनुसार, इस बार का बजट एनडीए सरकार को वादों की कसौटी पर कसने वाला होगा और उसके भविष्य की दिशा भी तय करने का काम करेगा.

बता दें कि नीतीश कुमार ने जब बिहार की बागडोर संभाली थी, उस वित्तीय वर्ष में प्रदेश का बजट सिर्फ 22 हजार 568 करोड़ रुपये था. सीएम नीतीश ने अपने पहले ही बजट यानी वित्तीय वर्ष 2006-07 में 3,742 की धनराशि का इजाफा किया और तत्कालीन डिप्टी सीएम सह वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 26,310 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश की आधारभूत संरचनाओं को सुधारने पर जोर दिया गया था. अगले वित्तीय वर्ष यानी 2007-08 के बजट से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि रोडमैप का ऐलान किया था, लिहाजा इस बजट का दायरा 26 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 32 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया. 2008-09 के बजट में करीब 5 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई और इस बार बिहार का बजट 37 हजार 800 करोड़ रुपये पहुंच गया. वित्तीय वर्ष 2009-10 में तत्कालीन वित्तमंत्री सुशील मोदी ने 44 हजार 525 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था.

चुनावी साल में बिहार का बजट 50 हजार करोड़ रुपये का आंकड़ा पार गया और चुनावी समर में कूदने से पहले एनडीए सरकार ने 53 हजार 415 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. यानी नीतीश कुमार के पांच साल के कार्यकाल में बिहार के बजट में करीब 31 हजार करोड़ रुपये का इजाफा हुआ था. इस पांच वर्षों में बिहार की कानून-व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला. इसके साथ ही महिलाओं को काफी सशक्त बनाने का काम हुआ. इसका नतीजा यह हुआ कि जनता ने दिल खोलकर एनडीए को वोट किया और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने 210 सीटों पर जीत हासिल की. इतना प्रचंड बहुमत देकर जनता ने सीएम नीतीश कुमार से अपेक्षाएं भी बढ़ा दी थीं. मुख्यमंत्री भी उस पर खरे उतरते हुए नई सरकार के पहले ही बजट में 12,171 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी कर दी और वित्तीय वर्ष 2011-12 में 65,586 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया.

साल 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद के लिए रीप्रजेंट किया तो नीतीश कुमार ने नाराज होकर एनडीए छोड़ दिया. बीजेपी से से रिश्ता खत्म करने के बाद नीतीश कुमार ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा और वित्तीय वर्ष 2014-15 में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट पेश किया. पहली बार बिहार का बजट एक लाख करोड़ रुपये के पार गया था. जीतन राम मांझी की सरकार में बिजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त मंत्री बनाया गया था, लेकिन उन्होंने वित्तीय वर्ष 2015-16 में 1 लाख 20 हजार 685 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी और राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दकी को वित्तमंत्री बनाया गया. वित्तीय वर्ष 2016-17 का बजट उन्हें पेश करने का मौका मिला और उन्होंने 1,44,696 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इस बजट में 'सात निश्चय योजना' पर फोकस किया गया. 2017-18 में अब्दुल बारी सिद्दकी ने 1,60,085 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इस बजट में शराबबंदी योजना लॉन्च की गई और उसके लिए अच्छा-खासा बजट भी आवंटित हुआ.

27 जुलाई 2017 में नीतीश कुमार ने फिर से एनडीए में वापसी कर ली और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली. एक बार फिर से सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री बन गए. इस बार एनडीए सरकार का पहला बजट 1,76,990 करोडड रुपये का रहा. 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव होने थे, लिहाजा चुनावी वर्ष का बजट 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का पेश किया गया. एनडीए सरकार की वापसी के बाद 2,18,302 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इसे तत्कालीन डिप्टी सीएम सह वित्तमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया था और यह उनका पहला बजट था. 16 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने फिर से पाला बदस लिया और महागठबंधन सरकार में जेडीयू नेता विजय चौधरी को वित्त मंत्री बनाया गया.

वित्तीय वर्ष 2023-24 में विजय चौधरी ने 2,61,885 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. 28 जनवरी 2024 को नीतीश ने फिर एनडीए में वापसी हुई और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली. सम्राट चौधरी ने अपना पहला बजट 2.78 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा (करीब 3 लाख करोड़) का बजट पेश किया. चुनावी साल में सम्राट चौधरी ने 3.16 करोड़ रुपये से ज्यादा बजट पेश किया था. जो बिहार का अबतक का सबसे बड़ा बजट है. अब इसमें 50 लाख रुपये और बढ़ाए जा सकते हैं.