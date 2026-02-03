Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3096589
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट: 3.47 लाख करोड़ से संवरेगा प्रदेश, महिलाओं और लघु उद्योगों पर वित्त मंत्री का विशेष फोकस

Bihar Budget 2026: वित्त मंत्री ने बताया कि 3 लाख 47 हजार 589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जा रहा है. जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के बजट 3 लाख 16 हजार 895 करोड़ रुपए से अधिक है. उन्होंने कहा कि बिहार तेज गति से विकास दर हासिल करने वाले राज्यों में शामिल है. सात निश्चय-3 संकल्प के साथ बिहार आगे बढ़ रहा है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 03, 2026, 02:59 PM IST

Trending Photos

बिहार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव
बिहार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव

Bihar Budget 2026: वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार बजट पेश कर दिया. बिहार को विकसित राज्यों में शामिल कराने के लिए वित्त मंत्री ने 3.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया है. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि बिहार तेज गति से विकास दर हासिल करने वाले राज्यों में शामिल है. उन्होंने कहा कि बिहार सात निश्चय 3 संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है. वित्त मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने रोजगार के लिए 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं. उनके रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को 2 लाख रूपये की अतिरिक्त मदद भी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि लघु उद्योग के जरिए बिहार आगे बढ़ेगा. जिला हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी सुविधा दी जाएगी. 

वित्त मंत्री ने बताया कि 3 लाख 47 हजार 589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जा रहा है. जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के बजट 3 लाख 16 हजार 895 करोड़ रुपए से अधिक है. वित्तीय वर्ष 2026 2027 में गैर कर राजस्व 9 हजार 400 करोड़ रूपये अनुमानित है जो पिछले वित्तीय वर्ष में 8 हजार 220 करोड़ रुपए से अधिक है. उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026 2027 में गैर कर राजस्व 9 हजार 400 करोड़ रूपये अनुमानित है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 8 हजार 220 करोड़ रुपए से अधिक है. 3 लाख 47 हजार 589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया. 

ये भी पढ़ें- अनंत सिंह ने मुस्कुराते हुए ली विधायक पद की शपथ, सदन में सीएम नीतीश के छुए पैर

Add Zee News as a Preferred Source

वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार तेज गति से विकास दर हासिल करने वाले राज्यों में शामिल है. सात निश्चय-3 संकल्प के साथ बिहार आगे बढ़ रहा है. वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में एक विशेष विजन साझा किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और पांच बड़े चीज- इमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान. मुख्यमंत्री में निहित हैं, ये ताकतवर बिहार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार की प्राथमिकता को महत्व देते हुए राष्ट्रीय प्रगति के अनुरूप राज्य को विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. यह साझा संकल्प विकसित और आत्मनिर्भर बिहार को मजबूती देगा.

TAGS

Bihar Budget 2026

Trending news

Jamui News
सरकारी वेतन के साथ ले रहे थे PM किसान सम्मान निधि, जमुई के 2 शिक्षक अब हुए निलंबित
Ayurveda
बिहार में आयुर्वेद से इलाज होगा आसान! सूबे में 7 नए आयुष अस्पतालों की तैयारी
Motihari News
मोतिहारी में 'खाकी' के नाम पर बड़ा खेल: DGP के फर्जी पत्र से 42 युवकों को बनाया
Purnea news
Purnea News: 12वीं के छात्र को बदमाशों ने मारी गोली, परीक्षा देकर लौट रहा था घर
Bihar Budget 2026
बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट: 3.47 लाख करोड़ से संवरेगा प्रदेश, देखें पूरा 'बजट'
Rohini Acharya
Bihar Budget 2026: बिहार बजट पर रोहिणी आचार्य का कड़ा प्रहार, खोखला पुलिंदा बताया
Muzaffarpur News
अधिवक्ता का अनोखा प्रतिशोध: 14 साल बाद जिंदा दरोगा का गयाजी में किया 'श्राद्ध'
Bettiah news
8वीं और 9वीं की 5 छात्राएं गायब: गांव में पसरा सन्नाटा और दहशत; पुलिस जांच में जुटी
patna news
पटना में दिनदहाड़े फायरिंग; पॉश इलाके में बिजनेसमैन शंभू सिंह पर हमला
Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा की मौत के बाद जागी सरकार; सभी गर्ल्स हॉस्टल्स की बनेगी लिस्ट, होगी जांच