बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट: 3.47 लाख करोड़ से संवरेगा प्रदेश, महिलाओं और लघु उद्योगों पर वित्त मंत्री का विशेष फोकस

Bihar Budget 2026: वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार बजट पेश कर दिया. बिहार को विकसित राज्यों में शामिल कराने के लिए वित्त मंत्री ने 3.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया है. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि बिहार तेज गति से विकास दर हासिल करने वाले राज्यों में शामिल है. उन्होंने कहा कि बिहार सात निश्चय 3 संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है. वित्त मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने रोजगार के लिए 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं. उनके रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को 2 लाख रूपये की अतिरिक्त मदद भी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि लघु उद्योग के जरिए बिहार आगे बढ़ेगा. जिला हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी सुविधा दी जाएगी.

वित्त मंत्री ने बताया कि 3 लाख 47 हजार 589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जा रहा है. जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के बजट 3 लाख 16 हजार 895 करोड़ रुपए से अधिक है. वित्तीय वर्ष 2026 2027 में गैर कर राजस्व 9 हजार 400 करोड़ रूपये अनुमानित है जो पिछले वित्तीय वर्ष में 8 हजार 220 करोड़ रुपए से अधिक है. उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026 2027 में गैर कर राजस्व 9 हजार 400 करोड़ रूपये अनुमानित है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 8 हजार 220 करोड़ रुपए से अधिक है. 3 लाख 47 हजार 589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया.

वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार तेज गति से विकास दर हासिल करने वाले राज्यों में शामिल है. सात निश्चय-3 संकल्प के साथ बिहार आगे बढ़ रहा है. वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में एक विशेष विजन साझा किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और पांच बड़े चीज- इमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान. मुख्यमंत्री में निहित हैं, ये ताकतवर बिहार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार की प्राथमिकता को महत्व देते हुए राष्ट्रीय प्रगति के अनुरूप राज्य को विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. यह साझा संकल्प विकसित और आत्मनिर्भर बिहार को मजबूती देगा.