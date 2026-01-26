Advertisement
Bihar Budget: पिछले साल के बिहार बजट की कितनी योजनाएं धरातल पर उतरीं, देखें पूरा लेखा-जोखा

Bihar Budget 2026: पिछले साल के बजट में बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी फोकस किया गया था. तत्कालीन वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 21 बड़ी घोषणाएं की थीं. आइए देखते हैं कि उनमें से कितनी धरातल पर उतर चुकी हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 26, 2026, 03:35 PM IST

बिहार बजट (फाइल फोटो)
Bihar Budget: बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा और वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव 03 फरवरी को सदन के पटल पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करेंगे. नई सरकार का यह पहला बजट होगा. जानकारी के अनुसार, इस बार का बजट 3.66 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि का होने का अनुमान है, जो 2025-26 के 3.17 लाख करोड़ रुपये के बजट से करीब 11 फीसदी ज्यादा बड़ा होगा. इस बजट से पहले हम पिछले बजट की समीक्षा कर लेते हैं. चुनावी साल होने के कारण तत्कालीन वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट में कई योजनाओं की घोषणाओं की थी. बजट के दौरान उन्होंने इतने वादे किए थे कि जनता ने प्रचंड बहुत के साथ दोबारा एनडीए को सत्ता सौंप दी. आइए देखते हैं कि पिछले बजट में क्या-क्या बड़ी घोषणाएं की गई थीं और उनमें से कितनी धरातल पर उतर चुकी हैं. बता दें कि पिछली सरकार में सम्राट चौधरी के पास वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, लिहाजा उन्होंने ही बजट पेश किया था. बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी फोकस किया गया था. बजट पेश करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा था कि राज्य विकास की गति को तेजी देने के लिए रोजगार युक्त निवेश को बढ़ावा दिया गया है.

पिछले बजट की बड़ी बातें

1- बाजार समितियों को सशक्त किया जाएगा.

2- प्रखंड स्तर पर सब्जी बेचने का स्टॉल खोले जाएंगे.

3- सभी प्रखंडों में तरकारी उत्पादन समिति का गठन किया जाएगा.

4- पटना में महिला हाट खोले जाएंगे.

5- गरीब कन्याओं की शादी के लिए विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा.

6- महिलाओं के लिए जिम खोली जाएगी, जिसमें महिला ट्रेनर्स की भी मौजूदगी होगी.

7- महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी.

8- राज्य सरकार कंपनियों से कंप्रेस बायोगैस प्लांट की स्थापना करवाएगी. दवा उत्पादन कंपनियों के लिए प्रोत्साहन नीति बनेगी.

9- राज्य के प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की स्थापना करवाई जाएगी.

10- प्रवासी बिहारियों के लिए देश के कई शहरों में हेल्प सेंटर की स्थापना की जाएगी.

11- प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी.

12- बिहार में 108 नगर चिकित्सा केंद्र खुलेंगे, कैंसर रोगियों के लिए विशेष केयर सेंटर बनाए जाएंगे.

13- बेगूसराय में कैंसर अस्पताल बनवाया जाएगा.

14- ज्यादा पिछड़े स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप दर को दोगुना किया जाएगा. 

15- एसी एसटी और पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग की प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा.

16- राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की जाएगी, इसमें ड्राइवर, कंडक्टर सभी महिला होंगी. महिला पर्यटक गाइड की नियुक्ति की जाएगी.

17- महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए मदद राशि दी जाएगी.

18- छठ पूजा के लिए होम स्टे की सुविधा के लिए सरकार मदद देगी.

19- पूर्णिया एयरपोर्ट समेत 8 एयरपोर्ट्स विकसित करने की घोषणा की गई थी.

20- महिला सिपाहियों को सरकार किराए पर आवास लेकर थाने के आसपास देगी. 

21- 2027 तक बिहार के किसी भी कोने से चार घंटे में पटना पहुंचने का टारगेट रखा गया है.

कितने वादे धरातल पर उतर चुके

1- महिलाओं के लिए पिंक बस सर्विस शुरू हो चुकी है.

2- कई जिलों में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की स्थापना का काम जारी है.

3- चुनाव से ठीक पहले सरकार ने स्कॉलरशिप राशि को दोगुना कर दिया था.

4- पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है. कई अन्य एयरपोर्ट्स विकसित करने का काम तेजी से जारी है.

5- महिला सिपाहियों को सरकार किराए पर आवास लेकर थाने के आसपास देगी. 

6- बिहार की सड़कों का हालत काफी सुधरी है. 2027 तक बिहार के किसी भी कोने से चार घंटे में पटना पहुंचने के टारगेट पर तेजी से काम हो रहा है.

