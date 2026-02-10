Advertisement
Bihar Politics: नीट छात्रा मामले में सदन में आज भी विपक्ष का जोरदार हंगामा, विपक्ष लगातार कर रहा नारेबाजी

बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज की करवाई शुरू हो चुकी है. आज (मंगलवार, 10 फरवरी) भी सदन में विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है. नीट छात्रा मौत मामला और बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है. विपक्षी सदस्यों के नारेबाजी के बीच सदन की कार्यवाही चल रही है. सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के साथ मंत्रिमंडल के तमाम साथी मौजूद हैं.

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

