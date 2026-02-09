Bihar Politics: लोकसभा में हंगामे के पैटर्न को बिहार में फॉलो कर रहा विपक्ष, विधान परिषद में राबड़ी देवी के नेतृत्व में महिला MLCs ने मुख्यमंत्री का मांगा इस्तीफा

Rabri Devi Vs Nitish Kumar: बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा आज भी देखने को मिला है. विपक्ष के हंगामे को देखते हुए विधान परिषद की कार्यवाही को दोपहर ढाई बजे तक स्थगित कर दिया गया. इससे पहले बिहार विधान परिषद के पोर्टिको में राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला. राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की. इस मामले में आरजेडी एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि सदन का ध्यान आकर्षित करना है कि दरभंगा में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने हैं और इस पर क्या कर रहे हैं, वे सदन में बताएं.

विधान परिषद में राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष के तमाम सदस्यों ने हंगामा किया. विपक्षी सदस्यों ने अपनी सीट पर खड़े होकर जमकर नारेबाजी की और सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की. इस दौरान राबड़ी देवी ने कहा कि कोई भी जिला नहीं बचा है, जहां बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए. वहीं विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी से मुख्यमंत्री भड़क गए. इस दौरान सीएम नीतीश और राबड़ी देवी के बीच नोंकझोंक भी देखने को मिली.

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि आजतक कोई काम किया है. इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है. हम लोगों की सरकार द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है. एक-एक तरह से बिहार का काम हो रहा है. केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है. इन सब लोगों पर एक्शन लेना चाहिए.

भारी शोर गुल के बीच ही शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने परिनियत कार्य के तहत चार दस्तावेज पेश किया. इसके बाद सदन की कार्यवाही 2.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.