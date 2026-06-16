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Bihar Bungalow Politics: डिप्टी सीएम वाला बंगला स्वास्थ्य मंत्री निशांत को अलॉट, भवन निर्माण के फैसले पर विपक्ष ने उठाए सवाल

Bihar Bunglow Politics: 5 देशरत्न मार्ग वाला बंगला अब स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को अलॉट किया गया है. इसके बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है. ये बंगला पटना के सबसे आलीशान सरकारी आवासों में से एक माना जाता है.

Written BySunny KumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 16, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:17 AM IST
Bihar Bungalow Politics: डिप्टी सीएम वाला बंगला स्वास्थ्य मंत्री निशांत को अलॉट, भवन निर्माण के फैसले पर विपक्ष ने उठाए सवाल
Image Credit: डिप्टी सीएम वाला बंगला स्वास्थ्य मंत्री निशांत को अलॉट (फाइल फोटो)

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Sunny Kumar

Sunny Kumar

सन्नी कुमार पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, स्पेशल स्टोरी और पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं.
 

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