बिहार में बंगले पर राजनीति

सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद, 5 देशरत्न मार्ग वाले बंगले को सीएम हाउस का ही एक हिस्सा बना दिया गया था. लेकिन कुछ ही दिनों बाद सरकार ने अपना फैसला बदल दिया और बंगले को सीएम हाउस से अलग कर दिया. इसके बाद 5 देशरत्न मार्ग वाला बंगला निशांत को अलॉट कर दिया गया. बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम रहते हुए इसी बंगले में रहा करते थे. सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद और सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान इसी बंगले में रहे थे. इससे पहले, जब 2 देशरत्न मार्ग वाला बंगला निशांत को अलॉट किया गया था, तो विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि विधानसभा स्पीकर के लिए तय बंगला उन्हें क्यों दिया गया.