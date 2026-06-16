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Bihar Bungalow Politics: बिहार एक बार फिर से बंगले पर सियासत शुरू हो गई है. बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत को उपमुख्यमंत्री वाला बंगला (5 देशरत्न मार्ग वाला बंगला) आवंटित किया गया है. दरअसल निशांत को इसके पूर्व में बिहार विधानसभा अध्यक्ष के लिए चिन्हित बंगाल का आवंटन हुआ था, जिसके बाद विपक्ष ने सवाल खड़ा किया. वहीं, अब जब निशांत को वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री के लिए चिन्हित बंगला आवंटित किया गया है, तो एक बार फिर से भवन निर्माण विभाग का यह फैसला सवालों के घेरे में आ गया है.
बिहार में बंगले पर राजनीति
सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद, 5 देशरत्न मार्ग वाले बंगले को सीएम हाउस का ही एक हिस्सा बना दिया गया था. लेकिन कुछ ही दिनों बाद सरकार ने अपना फैसला बदल दिया और बंगले को सीएम हाउस से अलग कर दिया. इसके बाद 5 देशरत्न मार्ग वाला बंगला निशांत को अलॉट कर दिया गया. बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम रहते हुए इसी बंगले में रहा करते थे. सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद और सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान इसी बंगले में रहे थे. इससे पहले, जब 2 देशरत्न मार्ग वाला बंगला निशांत को अलॉट किया गया था, तो विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि विधानसभा स्पीकर के लिए तय बंगला उन्हें क्यों दिया गया.
बता दें कि बिहार में मंत्रियों के बंगलों को लेकर बदलाव किए गए हैं. 2 देशरत्न मार्ग वाला बंगला अब मंत्री राम कृपाल यादव को आवंटित किया गया है. पहले यह बंगला स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को आवंटित था, जो अब इसे खाली कर देंगे. 5 देशरत्न मार्ग वाला बंगला पटना के सबसे आलीशान सरकारी आवासों में से एक माना जाता है. बिहार सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रियों के सरकारी बंगलों के पुनर्वितरण के संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं और मंत्री जल्द ही अपने नए आवासों में शिफ्ट हो जाएंगे.