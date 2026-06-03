बक्सर में बड़ी फैक्ट्री, दरभंगा AIIMS में काम तेज और मुफ्त इलाज की सीमा बढ़ी, जानिए सम्राट कैबिनेट के 13 बड़े फैसले

Bihar Cabinet Approves: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है. इस बैठक में रोजगार के नए अवसर पैदा करने, बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के फौरन निवारण, स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे को बढ़ाने और राज्य में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं.

कैबिनेट के 13 बड़े फैसले

1. बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के लिए 4 नए इंजीनियरिंग पद सृजित किए जाएंगे.

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2. मधुबनी में 50 हजार मीट्रिक टन क्षमता का अनाज भंडारण साइलो बनाने के लिए 83.25 करोड़ रुपये के निजी निवेश को मंजूरी दी गई.

3. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए 164.51 करोड़ रुपये स्वीकृत, उद्यमियों को 35% तक अनुदान मिलेगा.

4. भोजपुर में 31.20 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा.

5. औरंगाबाद के नबीनगर में नया आईटीआई खुलेगा, 5 ट्रेड में प्रशिक्षण शुरू होगा और 38 पद सृजित होंगे.

6. मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की आय सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई.

7. कैमूर में डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन संयंत्र के लिए 7 एकड़ जमीन निःशुल्क हस्तांतरित की गई.

8. बिहार कौशल विकास मिशन में 19 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई.

9. सीडीपीओ के खाली पदों को भरने के लिए भर्ती नियमों में संशोधन कर बीपीएससी से सीधी नियुक्ति का रास्ता खोला गया.

10. जिला स्तर पर ई-गवर्नेंस सेवाओं को मजबूत करने के लिए बिहार सूचना प्रौद्योगिकी सेवा नियमावली के गठन को मंजूरी दी गई.

11. बक्सर में वरुण बेवरेजेज की 483.51 करोड़ रुपये की परियोजना को प्रोत्साहन, 400 लोगों को रोजगार मिलेगा.

12. दरभंगा एम्स परिसर की मिट्टी भराई और समतलीकरण का कार्य जल संसाधन विभाग को सौंपा गया.

13. सरकारी चिकित्सकों और दंत चिकित्सकों को उच्च शिक्षा के लिए शर्तों के साथ एनओसी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

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