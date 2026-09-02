Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 5 साल के लिए बढ़ी, बिहार कैबिनेट में 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 5 साल के लिए बढ़ी, बिहार कैबिनेट में 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर

बिहार कैबिनेट में 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसमें नई राजधानी पथ प्रमंडल के तहत नेहरू पथ के डाकबंगला चौराहा से रुकनपुरा तक चौड़ीकरण के लिए करीब 398 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. भारत सरकार की पशु जन्म नियंत्रण नियमावली, 2023 को बिहार में लागू करने की स्वीकृति दी गई.

Written ByShivam RajEdited ByShailendra
Published: Sep 02, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 05:38 PM IST
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 5 साल के लिए बढ़ी, बिहार कैबिनेट में 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर
Image Credit: सम्राट चौधरी, सीएम, बिहार (File Photo)

About the Author

Shivam Raj

Shivam Raj

शिवम राज ज़ी बिहार झारखंड में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 2 साल का अनुभव है. वह मुख्यतः बिहार पुलिस मुख्यालय की रिपोर्टिंग करते हैं. आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी खबरों पर उनकी खास नजर रहती है. इसके अलावा राजनीति से संबंधित मुद्दों को भी कवर करते हैं. इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, 8 सीटों पर MLC चुनाव लड़ेगी जन सुराज
2
3
4
5