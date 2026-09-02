/स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 5 साल के लिए बढ़ी, बिहार कैबिनेट में 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर

कैबिनेट ने ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने के लिए अनुमानित 2.75 करोड़ रुपए की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने की स्वीकृति भी दी. इसके साथ ही सीतामढ़ी में स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी अमर शहीद रामफल मंडल का शहादत दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राजकीय समारोह के रूप में मनाने और पश्चिमी चंपारण में स्वतंत्रता सेनानी और चंपारण सत्याग्रह के सूत्रधार पं. राजकुमार शुक्ल की जयंती 23 अगस्त को राजकीय समारोह के रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.