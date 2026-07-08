/सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला: बिहार में दौड़ेगी रैपिड रेल, पटना से मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, आरा और गया के लिए RRTS को हरी झंडी

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बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 8 जुलाई, 2026 दिन बुधवार को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. बैठक में विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली. सम्राट कैबिनेट ने बिहार की राजधानी पटना से 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना के लिए अहम फैसला लिया. साथ ही मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि क्षेत्र के लिए भी अहम निर्णय लिए गए.
बिहार में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र को नई गति देने की दिशा में बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. राज्य में मत्स्य एवं जलीय कृषि अवसंरचना के योजनाबद्ध विकास, संचालन एवं प्रभावी प्रबंधन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बिहार एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (BAIDCL) के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई.
यह पहल आधुनिक मत्स्य अवसंरचना के विकास, निवेश को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन और मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा.
बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में आधुनिक और तीव्र सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. राज्य के चार प्रमुख कॉरिडोर में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के निर्माण हेतु अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट (AAR) एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) को नामित किया गया है.
प्रस्तावित प्रमुख कॉरिडोर पटना से निम्न जगह तक होंगे- मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, आरा, गया. यह निर्णय तेज, सुरक्षित एवं आधुनिक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के विकास, क्षेत्रीय संपर्क को सुदृढ़ बनाने और आर्थिक एवं शहरी विकास को नई गति प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
बिहार मंत्रिपरिषद द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना के विस्तार के लिए दानापुर के मौजा-भूसौला में 26.76 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है. इस परियोजना पर लगभग 348.90 करोड़ रुपए की लागत आएगी. AIIMS पटना के विस्तार से सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होगा, मरीजों को एक ही परिसर में बेहतर एवं आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को नई गति मिलेगी और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और अधिक सशक्त बनेगी.
बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार और विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर जिले में 5-5 एकड़ भूमि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) को 1 रुपए के टोकन लीज मूल्य पर 30 वर्षों के लिए (लीज नवीकरण के विकल्प सहित) उपलब्ध कराई जाएगी.
रिपोर्ट: रिषभ राय