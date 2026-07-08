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सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला: बिहार में दौड़ेगी रैपिड रेल, पटना से मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, आरा और गया के लिए RRTS को हरी झंडी

Bihar Cabinet Decision: बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में आधुनिक और तीव्र सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. राज्य के चार प्रमुख कॉरिडोर में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के निर्माण हेतु अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट (AAR) एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 08, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:27 PM IST
सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला: बिहार में दौड़ेगी रैपिड रेल, पटना से मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, आरा और गया के लिए RRTS को हरी झंडी
Image Credit: (File Photo) सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला: बिहार में दौड़ेगी रैपिड रेलSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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