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अब 18 साल के युवा भी बन सकेंगे आशु लिपिक, खिलाड़ियों को मिलेगी सीधे नौकरी, बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला

Bihar Cabinet: सम्राट कैबिनेट ने खान विभाग के प्रस्ताव पर मोहर लगाया है, जिसमें पूर्व खनन योजना तैयार करने और पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए बिहार राज्य खनन लिमिटेड को एजेंसी नामित किया गया है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 17, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:02 PM IST
अब 18 साल के युवा भी बन सकेंगे आशु लिपिक, खिलाड़ियों को मिलेगी सीधे नौकरी, बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला
Image Credit: सम्राट चौधरी, सीएम, बिहार (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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