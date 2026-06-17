सम्राट कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

- सम्राट कैबिनेट ने आशु लिपिक संवर्ग नियमावली परीक्षा को लेकर न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष कर दिया है.

- सम्राट कैबिनेट ने खान विभाग के प्रस्ताव पर मोहर लगाया है, जिसमें पूर्व खनन योजना तैयार करने और पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए बिहार राज्य खनन लिमिटेड को एजेंसी नामित किया गया है.

- ग्रीन फील्ड टाउनशिप को लेकर बड़ा फैसला.

- भू-स्वामी तत्कालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए भू स्वामी के द्वारा परियोजनाओं के लिए भूमि करें और लीज दिया जा सकेगा.

- बुद्ध स्मृति पार्क में ब्लॉक-के, ब्लॉक-बी में निशुल्क ध्यान केंद्र 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है.

- सम्राट कैबिनेट ने सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान अनुदान 2026 को स्वीकृत कर दिया है.

- पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर मुख्यमंत्री होम स्टेट प्रोत्साहन योजना 2026 को स्वीकृत कर लिया गया है.

- यातायात व्यवस्था को सुरक्षित करने को लेकर 500 स्थान पर इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा.

- सम्राट कैबिनेट ने बिहार अभियंत्रण सेवा टू भर्ती नियमावली में संशोधन कर दिया है.

- सम्राट कैबिनेट में विभिन्न विभागों में सामान्य लिपि के संवर्ग को लेकर बना निर्णय लेते हुए कार्य विभाग क्षेत्रीय सामान्य लिपिक संबंध 2026 नियमावली को मंजूर कर लिया है.

- राजीव कुमार सहायक आयुक्त भविष्य निधि निदेशालय वित्त विभाग बिहार को अगले किसी भी नियोजन के लिए निहारता नहीं होगी दंड सूचक के संबंध में

- सम्राट कैबिनेट एक बड़ा निर्णय लिया है बिहार उच्च न्यायालय सेवा संशोधन 2026 को मंजूरी कर लिया है.

- तबरेज अख्तर अनिवार्य सेवा निवेश प्रधानाध्यापक राजकीय कॉलेज पटना के आवेदन को और स्वीकार कर दिया गया है.

- बिहार कैबिनेट का बड़ा निर्णय बिहार सरकार ने बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति 2023 में संशोधन कर दिया है.

- अब उत्कृष्ट खिलाड़ियों को कई ग्रेड में नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी कर लिया है.

- सहरसा में निवेश को लेकर राज कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लेते हुए 88 करोड़ रुपए की स्वीकृतिदी है.

- पूर्णिया में भी निवेश को लेकर कैबिनेट ने एक अरब 85 करोड़ 48 हजार रुपए कीस्वीकृति दी है.

- गया में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को भूमि स्थानांतरित कर दिया गया है और निशुल्क भूमि दे दी गई है.

- बिहार विधानसभा सचिवालय के प्रशासनिक संपर्क के राजीव कुमार निर्देशक को अगले 1 वर्ष के लिए नियोजन का विस्तार कर दिया गया है.

- बिहार सेवा संहिता से महाधिवक्ता कार्यालय के शब्द को विलोपित करने पर मंजूरी देदी गई है.

- बिहार कैबिनेट ने बिहार में पर्यटन स्थल पर 15 जुलाई से 15 जनवरी 2027 तक हेलीकॉप्टर से भ्रमण की योजना को मंजूरी दे दिया है.